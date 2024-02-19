Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Обсуждая показатели нацпроекта «Поизводительность труда», Дмитрий Гладский доложил губернатору Вячеславу Гладкову следующее:
Есть набор предприятий, на которые внедряется система производительности труда. И в 50% предприятий на протяжении трёх лет рост производительности труда должен быть не менее 5% в год. По 2022 году на одном из предприятий показатель достигнут не был.
Дмитрий Гладский
Глава региона поинтересовался у зама, что нужно сделать, чтобы в следующий раз никого в «красной зоне» не оказалось. Чиновник ответил, что нужна непосредственная работа с предприятиями. Кроме того, вскрылся неприятный момент с обманом в докладах.
Начистоту: от меня в принципе этот показатель скрыли. Я о нём узнал в начале января текущего года. Его как факта и как показателя при рассмотрении мной всех контрольных показателей национальных проектов просто не было. Он от меня был скрыт. Я видел только показатель, касающийся эффективности регионального центра компетенций, который действительно работает эффективно.
Дмитрий Гладский
Гладков спросил у своего подчинённого, кто именно скрыл показатель. Гладский на вопрос прямого ответа не дал.
Это наша внутренняя кухня в министерстве. Есть конкретные сотрудники, которые взяли и скрыли.
Дмитрий Гладский
Губернатор поручил провести по данному факту служебное расследование.
Если идёт саботаж, если идёт вредительство, то мы должны разобраться.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что с таким ранее уже сталкивались. Например, заинтересованные намеренно обрывали трансляцию прямой линии.