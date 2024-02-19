Будет служебное расследование: от замгубернатора скрыли показатель по нацпроекту

Глава региона поинтересовался у зама, что нужно сделать, чтобы в следующий раз никого в «красной зоне» не оказалось. Чиновник ответил, что нужна непосредственная работа с предприятиями. Кроме того, вскрылся неприятный момент с обманом в докладах.