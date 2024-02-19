Росприроднадзор требует с «Русагро-Белгород» 1,7 млн рублей за вред почве

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора требует с ООО «Русагро-Белгород» добровольно оплатить более 1,7 млн рублей. Эта сумма составляет компенсацию вреда, причинённого почве от стоков с площадки накопления и хранения дефеката.
Инспекторы ведомства получили соответствующие сведения из регионального управления экоохтнадзора. Специалисты проверили факт истекания стоков на площадке ООО «Русагро-Белгород» филиал «Чернянский». Также на месте отобрали образцы почвы. По расчётам сумма причинённого ущерба превысила 1,7 млн рублей. Теперь с компании требуют добровольное возмещение ущерба.
«В настоящее время в адрес общества направлено требование о добровольном возмещении причинённого вреда. В случае отказа от добровольной оплаты управлением будет направлено исковое заявление о возмещении вреда в судебном порядке», — говорится в сообщении Росприроднадзора.
Ранее сообщалось, что управление требует с белгородского ООО «Оптхимэкспорт» более 4,3 млн рублей. Причиной стало загрязнение почвы неподалёку от жилых домов в соседней Воронежской области.