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Почва

Росприроднадзор требует с «Русагро-Белгород» 1,7 млн рублей за вред почве

19 февраля 2024, 14:37
Фото: 1MI
Почва

С крупного холдинга требуют компенсацию из-за вреда почве от стоков

Росприроднадзор требует в добровольном порядке возместить ущерб, причинённый почвам от стоков с площадки накопления и хранения дефеката. Если компания не оплатит ущерб добровольно, то управление обратится в суд, сообщили в ведомстве.

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора требует с ООО «Русагро-Белгород» добровольно оплатить более 1,7 млн рублей. Эта сумма составляет компенсацию вреда, причинённого почве от стоков с площадки накопления и хранения дефеката.

Инспекторы ведомства получили соответствующие сведения из регионального управления экоохтнадзора. Специалисты проверили факт истекания стоков на площадке ООО «Русагро-Белгород» филиал «Чернянский». Также на месте отобрали образцы почвы. По расчётам сумма причинённого ущерба превысила 1,7 млн рублей. Теперь с компании требуют добровольное возмещение ущерба.

«В настоящее время в адрес общества направлено требование о добровольном возмещении причинённого вреда. В случае отказа от добровольной оплаты управлением будет направлено исковое заявление о возмещении вреда в судебном порядке», — говорится в сообщении Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что управление требует с белгородского ООО «Оптхимэкспорт» более 4,3 млн рублей. Причиной стало загрязнение почвы неподалёку от жилых домов в соседней Воронежской области.

С белгородского предприятия хотят взыскать 4,3 млн рублей за ущерб почве около домов
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#Общество#Белгородская область#Белгород#Наталья Корявых#Стоки#Росприроднадзор#Русагро-Белгород#Вред почве
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