Росприроднадзор требует с «Русагро-Белгород» 1,7 млн рублей за вред почве

С крупного холдинга требуют компенсацию из-за вреда почве от стоков

Росприроднадзор требует в добровольном порядке возместить ущерб, причинённый почвам от стоков с площадки накопления и хранения дефеката. Если компания не оплатит ущерб добровольно, то управление обратится в суд, сообщили в ведомстве.