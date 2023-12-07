В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде

Возбуждено уголовное дело по статье за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следствие предполагает, что Андросов передал 500 тыс. рублей сотруднику Росприроднадзора за то, чтобы избежать ответственности за выявленные в компании нарушения.