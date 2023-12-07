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Published Сегодня, 07:06

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Updated Сегодня, 07:08

Цемзавод в Белгороде

В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде

7 декабря 2023, 07:06
Фото: Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора
Цемзавод в Белгороде

За нарушения на цемзаводе в Белгороде выписан штраф в 242 тысячи рублей

Всего в ходе внеплановой проверки выявлено 29 нарушений. Среди прочего специалисты Роприроднадзора установили, что нормативы ПДВ от источников выбросов были превышены в десятки раз. К ответственности привлекли компанию и ответственное должностное лицо.

В октябре Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку ЗАО «Белгородский цемент». Причиной стали многочисленные жалобы горожан на выбросы от завода.

В итоге выявлено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Среди наиболее значительных Росприроднадзор называет превышенные в десятки раз нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ).

На нескольких газоочистных установках (ГОУ) не обеспечивалась очистка выбросов загрязняющих веществ. В проекте ПДВ не были учтены все источники выбросов. Помимо этого, на ряде источников места отбора проб не соответствуют требованиям ГОСТ.

К административной ответственности привлекли юрлицо и ответственное должностное лицо. Общая сумма выписанных штрафов превысила 242 тыс. рублей. Выдано предписание для устранения нарушений.

Ущерб, причинённый воздуху цемзаводом из-за серьёзных экологических нарушений, рассчитывается.

1 декабря стало известно о задержании директора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова. Его отправили под домашний арест.

Возбуждено уголовное дело по статье за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следствие предполагает, что Андросов передал 500 тыс. рублей сотруднику Росприроднадзора за то, чтобы избежать ответственности за выявленные в компании нарушения.

Накануне стало известно, что Андросов подал заявление о сложении полномочий депутата горсовета по собственному желанию. Его членство в «Единой России» приостановили из-за действия, дискредитирующего партию.

Новым гендиректором цемзавода в Белгороде может стать Вадим Шаблицкий, занимавший ранее должность директора по производству.

Цемзавод в Белгороде Цемзавод в Белгороде
Цемзавод в Белгороде Цемзавод в Белгороде
Цемзавод в Белгороде Цемзавод в Белгороде
Цемзавод в Белгороде Цемзавод в Белгороде
Цемзавод в Белгороде
Фото: Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора
Стало известно, кто возглавит цемзавод Белгорода после задержания его гендиректора
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