В Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в Белгороде

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
В октябре Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора провело внеплановую проверку ЗАО «Белгородский цемент». Причиной стали многочисленные жалобы горожан на выбросы от завода.
В итоге выявлено 29 нарушений в сфере охраны атмосферного воздуха. Среди наиболее значительных Росприроднадзор называет превышенные в десятки раз нормативы предельно допустимых выбросов (ПДВ).
На нескольких газоочистных установках (ГОУ) не обеспечивалась очистка выбросов загрязняющих веществ. В проекте ПДВ не были учтены все источники выбросов. Помимо этого, на ряде источников места отбора проб не соответствуют требованиям ГОСТ.
К административной ответственности привлекли юрлицо и ответственное должностное лицо. Общая сумма выписанных штрафов превысила 242 тыс. рублей. Выдано предписание для устранения нарушений.
Ущерб, причинённый воздуху цемзаводом из-за серьёзных экологических нарушений, рассчитывается.
1 декабря стало известно о задержании директора «Белгородского цемента» и депутата горсовета Белгорода Эдуарда Андросова. Его отправили под домашний арест.
Возбуждено уголовное дело по статье за дачу взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ). Следствие предполагает, что Андросов передал 500 тыс. рублей сотруднику Росприроднадзора за то, чтобы избежать ответственности за выявленные в компании нарушения.
Накануне стало известно, что Андросов подал заявление о сложении полномочий депутата горсовета по собственному желанию. Его членство в «Единой России» приостановили из-за действия, дискредитирующего партию.
Новым гендиректором цемзавода в Белгороде может стать Вадим Шаблицкий, занимавший ранее должность директора по производству.