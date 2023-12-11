Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:59

Updated Сегодня, 13:59

Выбросы, рисунок неройсети

Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе

11 декабря 2023, 13:28
Фото: Midjourney
Выбросы, рисунок неройсети

Выбросы пыли на цемзаводе Белгорода превышали нормативы в десятки раз

Росприроднадзор внепланово проверил АО «Белгородский цемент» и выявил сразу 29 нарушений. Дело кончилось коррупционным скандалом: Бел.Ру решило выяснить, какие именно нормы не соблюдали на цемзаводе. Ответ ведомства редакцию удивил: оказалось, что местами выбросы пыли превышали допустимые в 60 раз.

В ответ на официальный запрос в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора Бел.Ру перечислили серьёзные нарушения, допущенные на цемзаводе. В первую очередь речь идёт о превышениях нормативов предельно допустимых выбросов от следующих источников:

  • «Труба вращающейся печи №7 цеха обжига клинкера»: зафиксированы превышения нормативов по выбросам пыли с диоксидом кремния в 50-62 раза; азота диоксида — в 13-19 раз, азота оксида — в 13-19 раз, углерода оксида — в 1,8-2,4 раза
  • «Труба узла выгрузки клинкера из колосникового холодильника вращающейся печи №7 цеха обжига клинкера»: зафиксированы превышения нормативов по выбросам неорганической пыли с содержанием кремния в 11-14 раз
  • «Труба узла сброса клинкера цеха обжига клинкера»: превышения нормативов по выбросам пыли в 12-16 раз
  • «Труба мельницы №13 цеха помола цемента»: превышения нормативов по выбросам пыли в 30 раз
  • «Труба цементного силоса №16 цеха упаковки цемента»: превышения нормативов по выбросам пыли в 2,7 раза

И это далеко не все нарушения, которые выявили специалисты Росприроднадзора. Также в ведомстве отметили, что:

  • Установки очистки газа не обеспечивали очистку выбросов от кремниевой пыли на уровне технических характеристик (ранее гендиректор предприятия Эдуард Андросов заверял, что фильтры работают как положено и круглосуточно)
  • В проекте ПДВ не учли ряд источников выбросов: в цехе автотранспорта и спецтехники обнаружили «пять неучтенных источников выбросов гаражных боксов (вентиляционный выброс)», а в здании цеха помола цемента — три неучтённых дефлектора
  • На установках очистка газа вращающейся печи №7 цеха обжига клинкера, мельницы №13 цеха помола цемента и цементного силоса №17 цеха упаковки цемента и отгрузки не были оборудованы специальные места отбора проб в соответствии с установленными требованиями ГОСТ

По выявленным нарушениям юрлицо цемзавода привлекли к административной ответственности сразу по ряду статей:

  • ч.2 ст. 8.21 КоАП РФ — нарушение условий специального разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух или вредное физическое воздействие на него
  • ч.3 ст. 8.21 КоАП РФ — нарушение правил эксплуатации, неиспользование сооружений, оборудования или аппаратуры для очистки газов и контроля выбросов вредных веществ в атмосферный воздух, которые могут привести к его загрязнению
  • ст. 8.1 КоАП РФ — несоблюдение экологических требований при осуществлении градостроительной деятельности и эксплуатации предприятий

Общая сумма штрафов составила 242 тыс. рублей. Предприятию дали предписание устранить выявленные нарушения «в конкретный срок».

Также Росприроднадзор подсчитывает ущерб, причиненный цемзаводом атмосферному воздуху Белгорода. Если предприятие платить его откажется в добровольном порядке, то управление пойдёт в суд.

Кроме того, в ведомстве уточнили, что проводили проверки цемзавода и ранее. Но за подробностями редакции порекомендовали обратиться в прокуратуру.

Ранее в декабре 2022 года и в сентябре 2023 года прокуратурой города Белгорода проводились выездные проверки в отношении ЗАО «Белгородский цемент» с привлечение специалистов Управления. Справки о выявленных нарушениях в области охраны атмосферного воздуха в ходе проведения данных проверок были направлены в прокуратуру города Белгорода.
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора

Эпопея с выбросами цемзавода длится уже больше года, но очередной виток развития история получила в сентябре этого года. Жители забили тревогу сильнее обычного: автомобили по утрам стали покрываться цементной крошкой. Гендиректор предприятия Эдуард Андросов на встрече с журналистами уверял, что количество цементной крошки в выбросах не превышает нормы, а объём пара с предприятия кажется большим из-за осенних перепадов температур.

Ссылался при этом Андросов на результаты проверки ЦЛАТИ: сегодня стало известно, что директор лаборатории подозревается в коррупции. На самого Андросова также завели уголовное дело: уже без пяти минут бывшего депутата горсовета обвиняют в попытке дать взятку на покровительство при проверках.

За комментарием журналисты Бел.Ру также обращались в «Цемрос» — головной компании цемзавода.

В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Узнать подробнее
Читайте также:
ФСБ: глава ЦЛАТИ помог директору цемзавода Белгорода передать взятку РосприроднадзоруВ Росприроднадзоре рассказали, какие нарушения нашли на цемзаводе в БелгородеМы шокированы: в «Цемросе» прокомментировали задержание директора цемзавода Белгорода
#Спецпроекты#Штрафы#Прокуратура#Нарушения#Проверка#Эксклюзив#Ущерб#Цемзавод#Белгород#Росприроднадзор#Пыль#Атмосферный воздух#Артем Черненко#Эдуард Андросов#Фильтры#Выбросы пыли
Подпишитесь
В белгородском СК рассказали подробности о задержании по делу цемзавода главы ЦЛАТИ
Сегодня, 08:39
Бастрыкин сообщил подробности уголовного дела против бывшего белгородского налоговика
Сегодня, 09:30
С нового учебного года в школах Белгородской области появится новый предмет
Сегодня, 12:34
Исследование в Белгороде: у 26% студентов-медиков есть депрессивные расстройства
Сегодня, 14:55
«Обидно, но претензий нет»: Быков* ответил на вопрос об атаках на Белгород
Сегодня, 11:43