Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе

Эпопея с выбросами цемзавода длится уже больше года, но очередной виток развития история получила в сентябре этого года. Жители забили тревогу сильнее обычного: автомобили по утрам стали покрываться цементной крошкой. Гендиректор предприятия Эдуард Андросов на встрече с журналистами уверял, что количество цементной крошки в выбросах не превышает нормы, а объём пара с предприятия кажется большим из-за осенних перепадов температур.