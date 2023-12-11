Выбросы пыли выше нормы в 60 раз: Росприроднадзор рассказал о нарушениях на цемзаводе

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:59
Updated Сегодня, 13:59
В ответ на официальный запрос в Центрально-Черноземном межрегиональном управлении Росприроднадзора Бел.Ру перечислили серьёзные нарушения, допущенные на цемзаводе. В первую очередь речь идёт о превышениях нормативов предельно допустимых выбросов от следующих источников:
И это далеко не все нарушения, которые выявили специалисты Росприроднадзора. Также в ведомстве отметили, что:
По выявленным нарушениям юрлицо цемзавода привлекли к административной ответственности сразу по ряду статей:
Общая сумма штрафов составила 242 тыс. рублей. Предприятию дали предписание устранить выявленные нарушения «в конкретный срок».
Также Росприроднадзор подсчитывает ущерб, причиненный цемзаводом атмосферному воздуху Белгорода. Если предприятие платить его откажется в добровольном порядке, то управление пойдёт в суд.
Кроме того, в ведомстве уточнили, что проводили проверки цемзавода и ранее. Но за подробностями редакции порекомендовали обратиться в прокуратуру.
Ранее в декабре 2022 года и в сентябре 2023 года прокуратурой города Белгорода проводились выездные проверки в отношении ЗАО «Белгородский цемент» с привлечение специалистов Управления. Справки о выявленных нарушениях в области охраны атмосферного воздуха в ходе проведения данных проверок были направлены в прокуратуру города Белгорода.
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора
Эпопея с выбросами цемзавода длится уже больше года, но очередной виток развития история получила в сентябре этого года. Жители забили тревогу сильнее обычного: автомобили по утрам стали покрываться цементной крошкой. Гендиректор предприятия Эдуард Андросов на встрече с журналистами уверял, что количество цементной крошки в выбросах не превышает нормы, а объём пара с предприятия кажется большим из-за осенних перепадов температур.
Ссылался при этом Андросов на результаты проверки ЦЛАТИ: сегодня стало известно, что директор лаборатории подозревается в коррупции. На самого Андросова также завели уголовное дело: уже без пяти минут бывшего депутата горсовета обвиняют в попытке дать взятку на покровительство при проверках.
За комментарием журналисты Бел.Ру также обращались в «Цемрос» — головной компании цемзавода.