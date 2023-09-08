Росприроднадзор потребовал с Белоблводоканала 1 млн за сброс сточных вод в реку

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора провело проверку и выяснило, что Белоблводоканал сбросил сточные воды с очистных сооружений в реку Короча. В исследованных образцах была превышена утверждённая допустимая концентрация загрязняющих веществ.
Росприроднадзор оценил нанесённый реке ущерб в 1 млн рублей. Ведомство потребовало от водоканала добровольно возместить причинённый вред. В случае, если Белоблводоканал откажется от выплаты компенсации, Росприроднадзор обратится в суд.
Напомним, что в августе белгородцев напугала ядовито-зелёная вода в Пикник-парке, а в селе Сорокино Старооскольского округа река Оскол покрылась белым налётом. От воды, заметили очевидцы, также исходил неприятный запах.