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Росприроднадзор потребовал с Белоблводоканала 1 млн за сброс сточных вод в реку

Росприроднадзор потребовал с Белоблводоканала 1 млн за сброс сточных вод в реку

8 сентября 2023, 09:15
Фото: 1MI
Сточные воды попали в реку Короча, отметили в пресс-службе Росприроднадзора. Пока водоканалу направили требование о добровольном возмещении причинённого вреда.

Центрально-Чернозёмное управление Росприроднадзора провело проверку и выяснило, что Белоблводоканал сбросил сточные воды с очистных сооружений в реку Короча. В исследованных образцах была превышена утверждённая допустимая концентрация загрязняющих веществ.

Росприроднадзор оценил нанесённый реке ущерб в 1 млн рублей. Ведомство потребовало от водоканала добровольно возместить причинённый вред. В случае, если Белоблводоканал откажется от выплаты компенсации, Росприроднадзор обратится в суд.

Это уже не первый случай загрязнения Белоблводоканалом рек. В мае 2022 года с организации требовали взыскать 4 млн рублей за загрязнение реки Тихая Сосна в селе Засосна Красногвардейского района.

Напомним, что в августе белгородцев напугала ядовито-зелёная вода в Пикник-парке, а в селе Сорокино Старооскольского округа река Оскол покрылась белым налётом. От воды, заметили очевидцы, также исходил неприятный запах.

Налёт и неприятный запах: белгородцы вновь сообщили о загрязнении реки Оскол
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#Белгородская область#Очистные сооружения#Сточные воды#Белгород#Белоблводоканал#Загрязнение воды#Росприроднадзор#Александра Склярова
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