«Русагро» прокомментировало желание приостановить иск к совладельцам «Агро-Белогорья»

Как ранее стало известно, ООО «ГК „Русагро“» обратилось в суд с иском к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой, которые являются владельцами «Агро-Белогорья». Истец попросил обязать их заключить договор об учреждении юридического лица и соглашение «об осуществлении прав его участников». Однако позже стало известно, что «Русагро» подало заявление о приостановлении производства по иску. Журналисты Бел.Ру выяснили причины данного решения.