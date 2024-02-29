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«Русагро» прокомментировало желание приостановить иск к совладельцам «Агро-Белогорья»

«Русагро» прокомментировало желание приостановить иск к совладельцам «Агро-Белогорья»

29 февраля 2024, 12:24
Фото: 1MI
В суде рассматривается дело по иску «Русагро» к совладельцам «Агро-Белогорья» Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой. Истец попросил производство приостановить. О причинах Бел.Ру узнало в компании «Русагро».
Сюжет
Суд

Как ранее стало известно, ООО «ГК „Русагро“» обратилось в суд с иском к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой, которые являются владельцами «Агро-Белогорья». Истец попросил обязать их заключить договор об учреждении юридического лица и соглашение «об осуществлении прав его участников». Однако позже стало известно, что «Русагро» подало заявление о приостановлении производства по иску. Журналисты Бел.Ру выяснили причины данного решения.

В компании нам ответили, что, действительно, ООО «ГК „Русагро““ подало заявление о приостановлении производства по делу по иску к Зотову и Ковалёвой о нарушении соглашения об объединении активов.

Причиной является объективная необходимость разрешение другого спора, связанного с отчуждением В. Ф. Зотовым своей доли в ООО ГК «Агро-Белогорье» третьему лицу в нарушение прав ООО ГК «Русагро» как участника общества. Передача В. Ф. Зотовым своей доли в ООО ГК «Агро-Белогорья» новому лицу, не являющемуся стороной соглашения, делает затруднительным исполнение решения суда об объединении активов.
Из ответа ООО «ГК „Русагро““

Напомним, ранее сообщалось, что вопрос о слиянии активов ООО «ГК Агро-Белогорье» с ООО ГК «Русагро» обсуждался в 2023 году. Но переговоры так и не завершились.

«Русагро» хочет приостановить рассмотрение иска к совладельцам «Агро-Белогорья»
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