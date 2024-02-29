«Русагро» прокомментировало желание приостановить иск к совладельцам «Агро-Белогорья»

Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Как ранее стало известно, ООО «ГК „Русагро“» обратилось в суд с иском к Владимиру Зотову и Ларисе Ковалёвой, которые являются владельцами «Агро-Белогорья». Истец попросил обязать их заключить договор об учреждении юридического лица и соглашение «об осуществлении прав его участников». Однако позже стало известно, что «Русагро» подало заявление о приостановлении производства по иску. Журналисты Бел.Ру выяснили причины данного решения.
В компании нам ответили, что, действительно, ООО «ГК „Русагро““ подало заявление о приостановлении производства по делу по иску к Зотову и Ковалёвой о нарушении соглашения об объединении активов.
Причиной является объективная необходимость разрешение другого спора, связанного с отчуждением В. Ф. Зотовым своей доли в ООО ГК «Агро-Белогорье» третьему лицу в нарушение прав ООО ГК «Русагро» как участника общества. Передача В. Ф. Зотовым своей доли в ООО ГК «Агро-Белогорья» новому лицу, не являющемуся стороной соглашения, делает затруднительным исполнение решения суда об объединении активов.
Из ответа ООО «ГК „Русагро““
Напомним, ранее сообщалось, что вопрос о слиянии активов ООО «ГК Агро-Белогорье» с ООО ГК «Русагро» обсуждался в 2023 году. Но переговоры так и не завершились.