Мало «Агро-Белогорья», теперь ещё и двойник: неожиданный иск «Русагро» к «Русагро»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:42
Арбитражный суд Московской области рассмотрел иск ООО «ГК „Русагро“» к ООО «ГК „Русагро“». Известная компания потребовала у компании-«клона» перестать использовать её фирменное наименование по некоторым видам деятельности. Речь идёт о:
Примечательно, но ответчик на судебные заседания своих представителей не направлял, а отправленное ему судебное извещение было возвращено по истечении срока хранения.
При этом ранее клон «Русагро» носил название «Марисоль». Зарегистрирована компания в Московской области: занимается фирма оптовой торговлей пищевыми маслами и жирами. По итогам 2022 года чистая выручка «Марисоля» составила скромные 106 тыс. рублей. Бенефициар компании — Сергей Барановский.
Суд отмечает, что сменило название «Марисоль» 14 августа 2023 года. В тот же день в перечне видов экономической деятельности фирмы появились ранее не замеченные: например, упомянутые выше оптовая торговля пищевыми маслами и выращивание пшеницы.
С учётом того факта, что «именно фактическое осуществление аналогичных видов деятельности создает реальную угрозу смешения организаций и оказываемых услуг в глазах потребителя», суд встал на сторону «оригинального» «Русагро». По итогам разбирательства ГК «Русагро» Барановского запретили использовать название «Русагро» по спискам деятельности «оригинального» агрохолдинга.
Решение может быть обжаловано в течение месяца после принятия.
В это же время идёт ряд судебных споров между ГК «Агро-Белогорье» Владимира Зотова и ещё одним совладельцем — ГК «Русагро». Подробнее о том, что не поделили компании, Бел.Ру писало ранее.