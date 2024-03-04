«Русагро» предложило снять Ковалёву с поста гендиректора АБ, но не пришло на собрание

Однако основным вопросом в повестке со стороны «Русагро» стало требование о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Агро-Белогорья» Ларисы Ковалёвой. Предлагалось избрать новый исполнительный орган. В качестве содиректоров предлагались участники «Русагро» — Тимур Липатов и Сергей Колтунов. Первый возглавляет группу компаний, а второй входит в совет директоров. Эти инициативы одобрены не были.