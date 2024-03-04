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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Представители «Русагро» не пришли на собрание участников ГК «Агро-Белогорье»

«Русагро» предложило снять Ковалёву с поста гендиректора АБ, но не пришло на собрание

4 марта 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney

Представители «Русагро» не пришли на собрание участников ГК «Агро-Белогорье»

Представители «Русагро» не явились на собрание участников общества. При этом встречу инициировало как раз «Русагро». В основном на собрании планировалось обсудить вопросы внутреннего корпоративного управления.

Ситуация, разворачивающаяся вокруг «Агро-Белогорья» и «Русагро», всё ещё не решилась. Представители последней не явились на внеочередное собрание участников компании, хотя сами же инициировали его.

В повестку включили 11 вопросов, которые в основном касаются внутреннего корпоративного управления. Об этом сообщили в ГК «Агро-Белогорье». Уточняется, что «Русагро» внесло вопросы об утверждении новой редакции устава компании, положения о совете директоров, а также создании ревизионной комиссии.

Однако основным вопросом в повестке со стороны «Русагро» стало требование о досрочном прекращении полномочий гендиректора «Агро-Белогорья» Ларисы Ковалёвой. Предлагалось избрать новый исполнительный орган. В качестве содиректоров предлагались участники «Русагро» — Тимур Липатов и Сергей Колтунов. Первый возглавляет группу компаний, а второй входит в совет директоров. Эти инициативы одобрены не были.

Вместе с тем внесённая владельцем «Агро-Белогорья» Владимиром Зотовым инициатива оказалась участниками поддержана. Бизнесмен предлагает выделить 1 млрд рублей на поддержку участников СВО, строительство образовательных учреждений и храмов в Белгородской области и благоустройство в муниципалитетах. Со стороны «Русагро» ранее внесли предложение о выделении 1 млрд рублей на поддержку региональной системы здравоохранения. Решение в итоге отложили из-за «неявки инициаторов, отсутствия пояснений и проработки данного вопроса», говорится в релизе холдинга.

Тем не менее в холдинге уточняют, что готовы рассмотреть такую важную инициативу дополнительно для определения точных механизмов передачи помощи. Но сделать это нужно так, чтобы средства потратили максимально эффективно.

Вопросы о повышении зарплаты сотрудников, на чём ранее также настаивали в «Русагро», не рассматривались.

«Эти вопросы были решены руководством общества, и с 1 января 2024 года работники уже получают заработную плату, поднятую на 30%. <…> Вопросы, касающиеся повышения заработной платы и премий сотрудникам, согласно уставу общества, не решаются путём голосования участников», — говорится в комментарии «Агро-Белогорья».

В ГК «Агро-Белогорье» ранее утверждали, что на увеличение фонда оплаты труда с 1 января направили 1,6 млрд рублей. Общий ФОТ по предприятиям запланирован на сумму в 8,1 млрд рублей.

Добавим, что «Абирегу» в «Русагро» ранее рассказали, что гендиректор «Агро-Белогорья» Лариса Ковалёва якобы «внесла существенные изменения в повестку собрания участников» и отказалась рассматривать вопрос о повышении зарплат и премировании сотрудников компании.

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