Последствия атаки украинских беспилотников на фуру в Строителе попали на видео

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
Утром 10 марта два украинских беспилотника упали и сдетонировали на окраине города Строитель в 30 километрах севернее Белгорода. Никто не пострадал, но загорелась фура на дороге. Её оперативно потушили.
Позже в Telegram-каналах опубликовали видео с места взрывов. Прилёт получился в заднюю часть автомобиля, повреждения, на первый взгляд, он получил не самые серьёзные. На дороге лежат обломки взорвавшегося БПЛА.
В Белгороде и в Белгородском районе 10 марта объявили ракетную опасность. На момент публикации её ещё не отменили, хотя прошло более двух часов с момента сигнала.
За ночь над Белгородской областью сбили пять беспилотником самолётного типа. В Курской области утром тоже объявили ракетную опасность. При обстреле приграничного Глушковского района погибла женщина после попадания снаряда в дом. Её муж получил ожоги.