Атаки беспилотников и загоревшееся укрытие в Белгороде: итоги дня

С помощью дрона ВСУ сбросили неустановленное взрывное устройство на село Безымено Грайворонского округа. Пострадал жилой дом и линия газоснабжения. Также несколько раз атаковали хутор Мухин Шебекинского горокруга. При первой атаке пострадал частный дом, при повторной — ещё одно домовладение и легковой автомобиль. Ещё один БПЛА самолётного типа был уничтожен ПВО в Грайворонском округе на подлёте к городу. Последствий на земле и пострадавших нет.