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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Атаки беспилотников и загоревшееся укрытие в Белгороде: итоги дня

Атаки беспилотников и загоревшееся укрытие в Белгороде: итоги дня

9 марта 2024, 17:02
Фото: 1MI
Несколько приграничных районов попали под удар беспилотников ВСУ, раненного во время атаки дронов на Грайворонский горокруг прооперировали, а в Белгороде ночью загорелось укрытие. Подробнее — в итогах дня Бел.Ру.
Сюжет
Пожар

Сразу несколько приграничных районов атаковали беспилотники ВСУ

С помощью дрона ВСУ сбросили неустановленное взрывное устройство на село Безымено Грайворонского округа. Пострадал жилой дом и линия газоснабжения. Также несколько раз атаковали хутор Мухин Шебекинского горокруга. При первой атаке пострадал частный дом, при повторной — ещё одно домовладение и легковой автомобиль. Ещё один БПЛА самолётного типа был уничтожен ПВО в Грайворонском округе на подлёте к городу. Последствий на земле и пострадавших нет.

Взрывное устройство сбросил беспилотник на жилой сектор в белгородском приграничье
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Раненого при атаке ВСУ прооперировали

После вчерашней атаки на село Рождественка Грайворонского горокруга мужчину доставили с осколочными ранениями лица, рук и ног в Белгородскую областную клиническую больницу. Его прооперировали врачи. Сейчас состоянию пострадавшего ничего не угрожает, он находится в реанимации. Напомним, что во время атаки ВСУ на два экскаватора и манипулятор днём 8 марта погибли двое водителей.

Врачи прооперировали выжившего после атаки ВСУ на Грайворонский округ
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В белгородском укрытии ночью произошёл пожар

Возгорание возникло в укрытии дома №77 на Белгородском проспекте. Как сообщает «Фонарь», пожар произошёл в ночь с 8 на 9 марта. Дверь в укрытие не закрывалась, а в помещении хранились легковоспламеняющиеся материалы. Для ликвидации пожара к тушению привлекли 15 человек и пять единиц техники.

Пожар произошёл в укрытии многоквартирного дома в Белгороде
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