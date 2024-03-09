Атаки беспилотников и загоревшееся укрытие в Белгороде: итоги дня

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
С помощью дрона ВСУ сбросили неустановленное взрывное устройство на село Безымено Грайворонского округа. Пострадал жилой дом и линия газоснабжения. Также несколько раз атаковали хутор Мухин Шебекинского горокруга. При первой атаке пострадал частный дом, при повторной — ещё одно домовладение и легковой автомобиль. Ещё один БПЛА самолётного типа был уничтожен ПВО в Грайворонском округе на подлёте к городу. Последствий на земле и пострадавших нет.
После вчерашней атаки на село Рождественка Грайворонского горокруга мужчину доставили с осколочными ранениями лица, рук и ног в Белгородскую областную клиническую больницу. Его прооперировали врачи. Сейчас состоянию пострадавшего ничего не угрожает, он находится в реанимации. Напомним, что во время атаки ВСУ на два экскаватора и манипулятор днём 8 марта погибли двое водителей.
Возгорание возникло в укрытии дома №77 на Белгородском проспекте. Как сообщает «Фонарь», пожар произошёл в ночь с 8 на 9 марта. Дверь в укрытие не закрывалась, а в помещении хранились легковоспламеняющиеся материалы. Для ликвидации пожара к тушению привлекли 15 человек и пять единиц техники.