Утро в Белгородской области началось с атаки украинских беспилотников

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
Modified Сегодня, 05:28
Updated Сегодня, 05:28
Около 6:40 10 марта средствами ПВО над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны России.
Над какими районами это произошло и были ли какие-то последствия на земле, не сообщается.
Ещё два беспилотника сбили над регионом в 10 вечера накануне. Было громко и в полночь, но этот звук был связан с работой российских военных — позже поступала информация о взрыве в Харьковской области. В течение ночи в Белгородской области сбили ещё два БПЛА.