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Posted Сегодня, 04:51

Published Сегодня, 04:51

Modified Сегодня, 05:28

Updated Сегодня, 05:28

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью утром 10 марта

Утро в Белгородской области началось с атаки украинских беспилотников

10 марта 2024, 04:51
Фото: Изображение Midjourney

Два украинских беспилотника сбили над Белгородской областью утром 10 марта

ВСУ продолжают атаки на белгородское приграничье.
Сюжет
Пво

Около 6:40 10 марта средствами ПВО над Белгородской областью сбили два украинских беспилотника самолётного типа, сообщили в Министерстве обороны России.

Над какими районами это произошло и были ли какие-то последствия на земле, не сообщается.

Ещё два беспилотника сбили над регионом в 10 вечера накануне. Было громко и в полночь, но этот звук был связан с работой российских военных — позже поступала информация о взрыве в Харьковской области. В течение ночи в Белгородской области сбили ещё два БПЛА.

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