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Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 09:56

Updated Сегодня, 09:56

Дроны

Двое мужчин погибли и ещё один тяжело ранен в результате атак ВСУ за прошедшие сутки

9 марта 2024, 09:44
Фото: 1MI
Дроны

Сразу пять районов белгородского приграничья попали под атаки ВСУ 8 марта

8 марта от атак ВСУ пострадало сразу несколько белгородских муниципалитетов. Последствия обстрелов разнятся — есть погибшие и один раненый белгородец. Также пострадало сельскохозяйственное предприятие и жилые дома. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил подробности о происшествиях.
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Обстрел

В Белгородском районе дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в селе Головино. Впоследствии стало известно, что в селе повреждён один автомобиль. Ещё по одному БПЛА самолетного типа уничтожили над сёлами Болдыревка, Варваровка и Петровка.

Два водителя погибли в результате удара беспилотников по спецтехнике. Тремя дронами-камикадзе ВСУ атаковали манипулятор и три экскаватора в Грайворонском округе на окраине села Рождественка. Ещё один рабочий получил осколочные ранения лица, рук и ног. Сейчас он находится в Белгородской областной клинической больнице. Также вчера в Рождественке ещё один беспилотник сбили стрелковым оружием без особых последствий. Один из беспилотников с закреплённым боеприпасом удалось обнаружить и обезвредить пограничникам на обочине дороги в селе Дроновка.

Сельскохозяйственное предприятие в посёлке Поляна Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью закреплённого на дрона взрывного устройства. Повреждения получила кровля и газопровод предприятия. Под миномётный обстрел попал хутор Марьино, разрушений и пострадавших нет.

В овраге рядом с селом Цебулевка в Ракитянском районе обнаружен упавший БПЛА самолётного типа. Беспилотник извлекли и обезвредили специалисты. Также два дрона ВСУ упали в посёлке Дубовое Белгородского района и селе Санково Грайворонского горокруга. Предположительно, из-за потери управления. В Ровеньском районе рядом с селом Мартынцы в поле обнаружили обломки БПЛА самолётного типа. Сейчас дроном занимаются специалисты.

Двое мужчин ранены, повреждены дом и с/х предприятие в результате атаки ВСУ
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