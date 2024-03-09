Двое мужчин погибли и ещё один тяжело ранен в результате атак ВСУ за прошедшие сутки

Два водителя погибли в результате удара беспилотников по спецтехнике. Тремя дронами-камикадзе ВСУ атаковали манипулятор и три экскаватора в Грайворонском округе на окраине села Рождественка. Ещё один рабочий получил осколочные ранения лица, рук и ног. Сейчас он находится в Белгородской областной клинической больнице. Также вчера в Рождественке ещё один беспилотник сбили стрелковым оружием без особых последствий. Один из беспилотников с закреплённым боеприпасом удалось обнаружить и обезвредить пограничникам на обочине дороги в селе Дроновка.