Двое мужчин погибли и ещё один тяжело ранен в результате атак ВСУ за прошедшие сутки

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:56
В Белгородском районе дежурные средства ПВО отразили воздушную атаку ВСУ в селе Головино. Впоследствии стало известно, что в селе повреждён один автомобиль. Ещё по одному БПЛА самолетного типа уничтожили над сёлами Болдыревка, Варваровка и Петровка.
Два водителя погибли в результате удара беспилотников по спецтехнике. Тремя дронами-камикадзе ВСУ атаковали манипулятор и три экскаватора в Грайворонском округе на окраине села Рождественка. Ещё один рабочий получил осколочные ранения лица, рук и ног. Сейчас он находится в Белгородской областной клинической больнице. Также вчера в Рождественке ещё один беспилотник сбили стрелковым оружием без особых последствий. Один из беспилотников с закреплённым боеприпасом удалось обнаружить и обезвредить пограничникам на обочине дороги в селе Дроновка.
Сельскохозяйственное предприятие в посёлке Поляна Шебекинского городского округа ВСУ атаковали с помощью закреплённого на дрона взрывного устройства. Повреждения получила кровля и газопровод предприятия. Под миномётный обстрел попал хутор Марьино, разрушений и пострадавших нет.
В овраге рядом с селом Цебулевка в Ракитянском районе обнаружен упавший БПЛА самолётного типа. Беспилотник извлекли и обезвредили специалисты. Также два дрона ВСУ упали в посёлке Дубовое Белгородского района и селе Санково Грайворонского горокруга. Предположительно, из-за потери управления. В Ровеньском районе рядом с селом Мартынцы в поле обнаружили обломки БПЛА самолётного типа. Сейчас дроном занимаются специалисты.