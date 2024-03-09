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Published Сегодня, 07:02

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Раненые

Врачи прооперировали выжившего после атаки ВСУ на Грайворонский округ

9 марта 2024, 07:02
Фото: 1MI
Раненые

Раненного в белгородском приграничье прооперировали врачи

В результате вчерашней атаки на село Рождественка Грайворонского городского округа тяжело раненный пострадавший был доставлен в больницу и прооперирован. Медики считают, что его состоянию ничего не угрожает, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Пострадавшего вчера во время обстрела села Рождественка Грайворонского городского округа госпитализировали и прооперировали. Мужчина находится в реанимации. По заключению врачей, его состоянию сейчас ничего не угрожает.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на Грайворонский горокруг тремя дронами-камикадзе погибли два человека, а ещё одного местного жителя тяжело ранило. Мужчину не смогли госпитализировать сразу из-за сложной оперативной обстановки.

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