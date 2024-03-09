Врачи прооперировали выжившего после атаки ВСУ на Грайворонский округ

Пострадавшего вчера во время обстрела села Рождественка Грайворонского городского округа госпитализировали и прооперировали. Мужчина находится в реанимации. По заключению врачей, его состоянию сейчас ничего не угрожает.



Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ на Грайворонский горокруг тремя дронами-камикадзе погибли два человека, а ещё одного местного жителя тяжело ранило. Мужчину не смогли госпитализировать сразу из-за сложной оперативной обстановки.