Два человека погибли при атаке на Белгородскую область, третьего тяжело ранило

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
8 марта в Грайворонском горокруге произошло ЧП. ВСУ атаковали Рождественку тремя дронами-камикадзе. Произошли взрывы.
Погибли два человека. Третьего мужчину тяжело ранило. На место происшествия выехали медики. Пострадавшего они доставят в больницу тогда, когда позволит оперативная обстановка.
Помимо этого, есть разрушения. Уже известно, что повреждены манипулятор и экскаватор.
Напомним, что сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на одно из помещений сельхозпредприятия в Масловой Пристани. Пробита крыша.
Помимо этого, в течение дня четыре беспилотника сбили в Белгородском районе, ещё один — в Краснояружском.