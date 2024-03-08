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Published Сегодня, 12:46

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Скорая помощь

Два человека погибли при атаке на Белгородскую область, третьего тяжело ранило

8 марта 2024, 12:46
Фото: 1MI
Скорая помощь

Два человека погибли в результате атаки дронов-камикадзе на Белгородскую область

Происшествие случилось в Грайворонском горокруге. ВСУ атаковали тремя дронами-камикадзе, произошли взрывы. К раненому мужчине выехали медики: в больницу его доставят тогда, когда позволит оперативная обстановка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8 марта в Грайворонском горокруге произошло ЧП. ВСУ атаковали Рождественку тремя дронами-камикадзе. Произошли взрывы.

Погибли два человека. Третьего мужчину тяжело ранило. На место происшествия выехали медики. Пострадавшего они доставят в больницу тогда, когда позволит оперативная обстановка.

Помимо этого, есть разрушения. Уже известно, что повреждены манипулятор и экскаватор.

Напомним, что сегодня ВСУ сбросили взрывное устройство с беспилотника на одно из помещений сельхозпредприятия в Масловой Пристани. Пробита крыша.

Помимо этого, в течение дня четыре беспилотника сбили в Белгородском районе, ещё один — в Краснояружском.

Гладков сообщил о ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть разрушения
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