Сгорел дом, пострадали склад и инфраструктурные объекты из-за атак на Белгородчину

Накануне дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Грайворонском округе. Без последствий. Однако за сутки до этого населённый пункт попадал под миномётный обстрел. Повреждения получили 13 домовладений: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.