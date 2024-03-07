Сгорел дом, пострадали склад и инфраструктурные объекты из-за атак на Белгородчину

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
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6 марта под огнём были пять районов Белгородской области. Обошлось без пострадавших, но есть разрушения.
95 гранатомётных выстрелов противник нанёс по посёлку Красное в Шебекинском горокруге. В результате прямого попадания загорелся частный дом. Он полностью разрушен.
Накануне дрон-камикадзе атаковал село Козинка в Грайворонском округе. Без последствий. Однако за сутки до этого населённый пункт попадал под миномётный обстрел. Повреждения получили 13 домовладений: выбиты окна, посечены крыши, фасады и заборы.
Беспилотник самолётного типа сбили над Бессоновкой в Белгородском районе, три дрона-камикадзе ликвидировали над Солнцевкой. После отражения очередной воздушной атаки средствами ПВО в Разумном повреждена крыша склада.
В Краснояружском районе ВСУ обстреляли Поповку. В селе зафиксировано три прилёта. Пострадали два инфраструктурных объекта. К восстановительным работам приступят после согласования с Минобороны.
В Борисовском районе в Лозовой Рудке с помощью средств РЭБ посадили дрон-камикадзе. Он сдетонировал. Обошлось без пострадавших и разрушений.