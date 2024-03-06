После ракетной опасности Белгородская область пережила ещё одну атаку ВСУ

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
В Белгородской области уничтожили ещё один беспилотник ВСУ. Система ПВО сработала примерно в 12:10. Где именно сбили дрон, в Минобороны РФ не сообщили.
Известно также, что в то же время беспилотник уничтожили в соседней Курской области. Губернатор Роман Старовойт уточнил, что БПЛА сбили под Курском.
Напомним, что утро в Белгороде и Белгородском районе началось с объявления ракетной опасности. Работала сирена, людей попросили уйти в укрытия. Спустя время стало известно, что беспилотник сбили в Белгородском районе. После объявления ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе систему оповещения в полной мере решили не тестировать.
В соседней Курской области тем временем беспилотники атаковали склад ГСМ на крупном промышленном предприятии. Произошёл пожар, пострадавших не было. Ракетную опасность на фоне происшествия объявляли в Железногорском и Суджанском районах.
Напомним, что утром атаке дронов также подверглась соседняя Воронежская область.