Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ

Posted Сегодня, 12:07
Published Сегодня, 12:07
Modified Сегодня, 12:09
Updated Сегодня, 12:09
ВСУ днём 6 марта атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, никто не пострадал.
Однако зафиксировано прямое попадание в частный дом. Домовладение загорелось. На месте происшествия работают оперативные службы. Они приступят к ликвидации последствий после окончания обстрела.
Добавим, что рассылка от РСЧС об обстреле населённого пункта белгородцам пришла в 14:58.
День в Белгороде и районе также начался неспокойно. Около 9:00 в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Жителей попросили по возможности остаться дома и не подходить к окнам. Отбой тревоги объявили в 10:08.
Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила один беспилотник самолётного типа над селом Ближнее Белгородского района.