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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

Последствия обстрела, фото тематическое

Дом белгородцев загорелся после прямого попадания при обстреле ВСУ

6 марта 2024, 12:07
Фото: 1MI
Последствия обстрела, фото тематическое

ВСУ обстреляли Красное в Белгородской области

ВСУ атаковали посёлок в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, никто не пострадал, но зафиксировано прямое попадание в частный дом, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ днём 6 марта атаковали посёлок Красное в Шебекинском горокруге. По предварительным данным, никто не пострадал.

Однако зафиксировано прямое попадание в частный дом. Домовладение загорелось. На месте происшествия работают оперативные службы. Они приступят к ликвидации последствий после окончания обстрела.

Добавим, что рассылка от РСЧС об обстреле населённого пункта белгородцам пришла в 14:58.

День в Белгороде и районе также начался неспокойно. Около 9:00 в областном центре и Белгородском районе объявили ракетную опасность. Жителей попросили по возможности остаться дома и не подходить к окнам. Отбой тревоги объявили в 10:08.

Вскоре губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что система ПВО сбила один беспилотник самолётного типа над селом Ближнее Белгородского района.

День начался неспокойно: в Белгороде объявлена ракетная опасность
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#Белгородская область#Происшествия#Красное#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#Обстрел ВСУ
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