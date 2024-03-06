В Белгороде отменили проверку систем оповещения после ракетной опасности

В Белгороде и Белгородском районе не будут проверять системы оповещения

Такую информацию сообщили редакции Бел.Ру в пресс-службе регионального МЧС. Точную причину отмены в ведомстве не назвали, однако решение может быть связано с объявленной утром ракетной опасностью.