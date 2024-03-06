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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

В Белгороде и Белгородском районе не будут проверять системы оповещения

В Белгороде отменили проверку систем оповещения после ракетной опасности

6 марта 2024, 07:35
Фото: 1MI

В Белгороде и Белгородском районе не будут проверять системы оповещения

Такую информацию сообщили редакции Бел.Ру в пресс-службе регионального МЧС. Точную причину отмены в ведомстве не назвали, однако решение может быть связано с объявленной утром ракетной опасностью.

В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сегодня, 6 марта, не будут включать учебную тревогу в Белгороде и Белгородском районе.

В других районах проверка сирен оповещения пройдёт согласно расписанию: она стартует в 10:40.

Точная причина отмены неизвестна, но, вероятно, дело в ракетной опасности, которую объявили над Белгородом и Белгородским районом этим утром. Отбой опасности произошёл только в 10:08.

Во время действия сигнала в селе Ближнее Белгородского района сбили беспилотник самолётного типа. По известной информации, обошлось без последствий.

Отметим, что о всероссийской проверке систем оповещения в МЧС предупреждали уже неоднократно.

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#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Учебная тревога#Сирена#Александра Склярова
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