В Белгороде отменили проверку систем оповещения после ракетной опасности

Posted Сегодня, 07:35
Published Сегодня, 07:35
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В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что сегодня, 6 марта, не будут включать учебную тревогу в Белгороде и Белгородском районе.
В других районах проверка сирен оповещения пройдёт согласно расписанию: она стартует в 10:40.
Точная причина отмены неизвестна, но, вероятно, дело в ракетной опасности, которую объявили над Белгородом и Белгородским районом этим утром. Отбой опасности произошёл только в 10:08.
Во время действия сигнала в селе Ближнее Белгородского района сбили беспилотник самолётного типа. По известной информации, обошлось без последствий.
Отметим, что о всероссийской проверке систем оповещения в МЧС предупреждали уже неоднократно.