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Posted Сегодня, 06:26

Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 07:12

Updated Сегодня, 07:12

Беспилотник

Стало известно, из-за чего могли объявить ракетную опасность в Белгороде и районе

6 марта 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Над Белгородской областью сработала система ПВО

Система ПВО сбила один беспилотник самолётного типа над селом в Белгородском районе. Предварительно, обошлось без последствий. Ранее в регионе объявили ракетную опасность. Подробности сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Утром 6 марта над Белгородской областью система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Уничтожили воздушную цель над селом Ближнее Белгородского района.

По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.

На месте происшествия продолжают работать оперативные службы: они уточняют информацию о последствиях на земле.

Отметим, что утром 6 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность и включили сирену. В 09:04 всех попросили отправиться в безопасное место.

На момент публикации материала ракетную опасность ещё не отменили.

Дополнение: отбой объявили в 10:08.

День начался неспокойно: в Белгороде объявлена ракетная опасность, воет сирена
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Новости Белгорода#Вячеслав Гладков#СВО#Александра Склярова#Система ПВО
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