Стало известно, из-за чего могли объявить ракетную опасность в Белгороде и районе

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
Утром 6 марта над Белгородской областью система ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Уничтожили воздушную цель над селом Ближнее Белгородского района.
По предварительным данным, никто из мирных жителей не пострадал. Разрушений также не зафиксировали.
На месте происшествия продолжают работать оперативные службы: они уточняют информацию о последствиях на земле.
Отметим, что утром 6 марта в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность и включили сирену. В 09:04 всех попросили отправиться в безопасное место.
На момент публикации материала ракетную опасность ещё не отменили.
Дополнение: отбой объявили в 10:08.