День начался неспокойно: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Утро 6 марта в Белгороде началось неспокойно. В городе включили сирены из-за объявленной ракетной опасности. Её же объявили и в Белгородском районе. Жителей попросили по возможности остаться дома и не подходить к окнам. Соответствующая рассылка от РСЧС пришла в 9:04.