День начался неспокойно: в Белгороде объявлена ракетная опасность

Posted Сегодня, 06:12
Published Сегодня, 06:12
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Утро 6 марта в Белгороде началось неспокойно. В городе включили сирены из-за объявленной ракетной опасности. Её же объявили и в Белгородском районе. Жителей попросили по возможности остаться дома и не подходить к окнам. Соответствующая рассылка от РСЧС пришла в 9:04.
Дополнение: отбой ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе объявили в 10:08.
Накануне после ЧП со взрывом в Губкинском и Старооскольском горокругах тоже объявляли ракетную опасность. Местных жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
Вскоре в МЧС дали официальный комментарий по поводу происшествия в Губкинском округе. Сообщалось, что загорелась нефтебаза. Повреждён был один резервуар. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте, однако его причины не назывались.