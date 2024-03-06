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Posted Сегодня, 06:12

Published Сегодня, 06:12

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Сирена

День начался неспокойно: в Белгороде объявлена ракетная опасность

6 марта 2024, 06:12
Фото: Изображение Midjourney
Сирена

В Белгороде и районе объявили ракетную опасность

Ракетную опасность в Белгороде и районе объявили в 9:04. Жителей попросили не подходить к окнам.

Утро 6 марта в Белгороде началось неспокойно. В городе включили сирены из-за объявленной ракетной опасности. Её же объявили и в Белгородском районе. Жителей попросили по возможности остаться дома и не подходить к окнам. Соответствующая рассылка от РСЧС пришла в 9:04.

Дополнение: отбой ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе объявили в 10:08.

Накануне после ЧП со взрывом в Губкинском и Старооскольском горокругах тоже объявляли ракетную опасность. Местных жителей попросили по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Вскоре в МЧС дали официальный комментарий по поводу происшествия в Губкинском округе. Сообщалось, что загорелась нефтебаза. Повреждён был один резервуар. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил о взрыве и пожаре на инфраструктурном объекте, однако его причины не назывались.

В МЧС дали официальный комментарий о ЧП в Белгородской области
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Новости Белгорода#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Ракетная опасность
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