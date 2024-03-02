Двое ранены, двое — контужены: следователи пострадали из-за атаки ВСУ в приграничье

Posted Сегодня, 13:05
Published Сегодня, 13:05
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Четыре следователя пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в приграничье Брянской области. Двое сотрудников следственного комитета ранены, ещё двое — контужены.
Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, 2 марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе следователь и следователь-криминалист СК РФ получили ранения. Ещё двоих сотрудников ведомства контузило при детонации взрывного устройства.
Сейчас пострадавшим правоохранителям оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.
Случившееся прокомментировали и в СКР. Ведомство установит личности причастных к преступлению.
«Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления в отношении сотрудников Следственного комитета России, получивших ранения при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении СК РФ.