Двое ранены, двое — контужены: следователи пострадали из-за атаки ВСУ в приграничье

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, 2 марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе следователь и следователь-криминалист СК РФ получили ранения. Ещё двоих сотрудников ведомства контузило при детонации взрывного устройства.