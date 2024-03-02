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Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В результате атаки ВСУ в Брянской области пострадали четыре следователя

Двое ранены, двое — контужены: следователи пострадали из-за атаки ВСУ в приграничье

2 марта 2024, 13:05
Фото: 1MI

В результате атаки ВСУ в Брянской области пострадали четыре следователя

Следственная группа подверглась атаке украинского БПЛА в ходе проведения следственных действий в приграничной зоне в Брянской области. Сотрудникам СК оказывается необходимая медпомощь. Подробности сообщил брянский губернатор Александр Богомаз.
Сюжет
Следком

Четыре следователя пострадали в результате атаки беспилотника ВСУ в приграничье Брянской области. Двое сотрудников следственного комитета ранены, ещё двое — контужены.

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, 2 марта 2024 года в ходе проведения следственных действий на месте происшествия в Стародубском муниципальном округе следователь и следователь-криминалист СК РФ получили ранения. Ещё двоих сотрудников ведомства контузило при детонации взрывного устройства.

Сейчас пострадавшим правоохранителям оказывают медицинскую помощь. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Случившееся прокомментировали и в СКР. Ведомство установит личности причастных к преступлению.

«Следователи ведомства установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления в отношении сотрудников Следственного комитета России, получивших ранения при исполнении служебного долга», — говорится в сообщении СК РФ.

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#Происшествия#Пострадавшие#Беспилотник#Следователи#Брянская область#Наталья Корявых#Ск рф#Атака ВСУ#Следком#Александр Богомаз
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