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Скорая помощь

Женщину ранило в приграничье после обстрела ВСУ

5 февраля 2024, 09:36
Фото: 1MI
Скорая помощь

Жительница Курской области пострадала после атаки ВСУ

Противник атаковал посёлок Тёткино в Курской области. Ранения получила местная жительница. Её госпитализировали, сообщают «Курские известия».

В результате атаки ВСУ на посёлок Тёткино в Курской области ранена местная жительница. Об этом около полудня сообщил губернатор Роман Старовойт.

Как пишет издание, женщину госпитализировали с осколочным ранением в Глушковскую ЦРБ, где ей окажут необходимую медпомощь. В самом населённом пункте насчитали пять прилётов. Информация о разрушениях не уточняется.

Накануне ВСУ атаковали село Старый Хутор Валуйского горокруга дроном-камикадзе. Из-за взрыва пострадало частное домовладение — повреждены забор и гараж. Помимо этого, обстрелу со стороны Украины подверглось село Демидовка Краснояружского района. Повредило кровлю частного дома и хозпостройку, осколками посекло две машины и трубу газопровода.

Напомним, в Белгороде и районе вчера вечером также объявляли ракетную опасность.

В Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность
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