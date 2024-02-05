Женщину ранило в приграничье после обстрела ВСУ

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
В результате атаки ВСУ на посёлок Тёткино в Курской области ранена местная жительница. Об этом около полудня сообщил губернатор Роман Старовойт.
Как пишет издание, женщину госпитализировали с осколочным ранением в Глушковскую ЦРБ, где ей окажут необходимую медпомощь. В самом населённом пункте насчитали пять прилётов. Информация о разрушениях не уточняется.
Накануне ВСУ атаковали село Старый Хутор Валуйского горокруга дроном-камикадзе. Из-за взрыва пострадало частное домовладение — повреждены забор и гараж. Помимо этого, обстрелу со стороны Украины подверглось село Демидовка Краснояружского района. Повредило кровлю частного дома и хозпостройку, осколками посекло две машины и трубу газопровода.
Напомним, в Белгороде и районе вчера вечером также объявляли ракетную опасность.