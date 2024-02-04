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Posted Сегодня, 15:37

Published Сегодня, 15:37

Modified Сегодня, 15:39

Updated Сегодня, 15:39

Последствия обстрела

Дом и два авто пострадали от обстрела в Белгородской области

4 февраля 2024, 15:37
Фото: 1MI
Последствия обстрела

ВСУ обстреляли Демидовку в Белгородской области

Осколками посекло трубу газопровода. Пострадавших среди мирных жителей нет, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

ВСУ 4 февраля обстреляли Демидовку в Краснояружском районе. Повреждены кровля частного дома, а также хозпостройка на его территории. Осколками посекло две машины и трубу газопровода. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.

Пострадавших среди мирных жителей нет.

Сегодня ВСУ также атаковали Старый Хутор в Валуйском горокруге. В результате взрыва дрона-камикадзе пострадали гараж и забор на территории частного домовладения.

Помимо этого, вечером 4 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Действовала она несколько минут. О том, есть ли последствия, официальной информации пока не было.

В Белгороде и районе на несколько минут объявляли ракетную опасность
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