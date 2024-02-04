Дом и два авто пострадали от обстрела в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
ВСУ 4 февраля обстреляли Демидовку в Краснояружском районе. Повреждены кровля частного дома, а также хозпостройка на его территории. Осколками посекло две машины и трубу газопровода. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы.
Пострадавших среди мирных жителей нет.
Сегодня ВСУ также атаковали Старый Хутор в Валуйском горокруге. В результате взрыва дрона-камикадзе пострадали гараж и забор на территории частного домовладения.
Помимо этого, вечером 4 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявляли ракетную опасность. Действовала она несколько минут. О том, есть ли последствия, официальной информации пока не было.