КамАЗ, дома и легковушка пострадали при обстрелах Белгородской области

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область. Под обстрелы попали пять районов. В ежедневной сводке обстрелов в этот раз оказались Новооскольский горокруг и Ракитянский район.
Над территорией округа работала ПВО: сбито два беспилотника самолётного типа. В результате падения обломков одного из БПЛА в хуторе Подольхи пострадал частный дом. Там выбило окна, посекло кровлю, фасад, забор и припаркованный КамАЗ.
Под миномётный обстрел попало село Графовка в Краснояружском районе. В населённом пункте зафиксировали четыре прилёта. Различные повреждения обнаружили в четырёх домах — выбило окна, посекло фасады, забор, кровлю и легковой автомобиль. В селе повредило ЛЭП и линию газоснабжения. На текущий момент их восстановили.
В Грайворонском горокруге в селе Пороз беспилотник сбросил взрывное устройство. Повредило экскаватор. Ещё один БПЛА заметили над Ракитянским районом. Его сбили на территории Илек-Кошарского сельского поселения. Обошлось без последствий.
В Белгородском районе по артобстрел попала Щетиновка — пять прилётов. Наумовку и Красный Хутор атаковали двумя дронами-камикадзе. Над Соломино и Мясоедово ПВО сбила по беспилотнику самолётного типа. Разрушений и пострадавших нет.