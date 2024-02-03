КамАЗ, дома и легковушка пострадали при обстрелах Белгородской области

Под миномётный обстрел попало село Графовка в Краснояружском районе. В населённом пункте зафиксировали четыре прилёта. Различные повреждения обнаружили в четырёх домах — выбило окна, посекло фасады, забор, кровлю и легковой автомобиль. В селе повредило ЛЭП и линию газоснабжения. На текущий момент их восстановили.