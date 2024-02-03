Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Пять районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

КамАЗ, дома и легковушка пострадали при обстрелах Белгородской области

3 февраля 2024, 07:37
Фото: 1MI

Пять районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ за сутки

В ежедневную сводку обстрелов попали и более удалённые от границы районы. Речь о Новооскольском горокруге и Ракитянском районе, где работала система ПВО. В округе зафиксированы разрушения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область. Под обстрелы попали пять районов. В ежедневной сводке обстрелов в этот раз оказались Новооскольский горокруг и Ракитянский район.

Над территорией округа работала ПВО: сбито два беспилотника самолётного типа. В результате падения обломков одного из БПЛА в хуторе Подольхи пострадал частный дом. Там выбило окна, посекло кровлю, фасад, забор и припаркованный КамАЗ.

Под миномётный обстрел попало село Графовка в Краснояружском районе. В населённом пункте зафиксировали четыре прилёта. Различные повреждения обнаружили в четырёх домах — выбило окна, посекло фасады, забор, кровлю и легковой автомобиль. В селе повредило ЛЭП и линию газоснабжения. На текущий момент их восстановили.

В Грайворонском горокруге в селе Пороз беспилотник сбросил взрывное устройство. Повредило экскаватор. Ещё один БПЛА заметили над Ракитянским районом. Его сбили на территории Илек-Кошарского сельского поселения. Обошлось без последствий.

В Белгородском районе по артобстрел попала Щетиновка — пять прилётов. Наумовку и Красный Хутор атаковали двумя дронами-камикадзе. Над Соломино и Мясоедово ПВО сбила по беспилотнику самолётного типа. Разрушений и пострадавших нет.

ВСУ оставили без света жителей пяти белгородских сёл, есть разрушения в доме
Узнать подробнее
Читайте также:
ПВО вновь сбила украинские беспилотники над Белгородской областьюБеспилотник сбили в небе над Белгородской областьюСнова атака? Система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородской областью
#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Ракитянский район#Краснояружский район#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Новооскольский горокруг#Обстрел ВСУ#Дрон-камикадзе
Подпишитесь
Евгений Жигалов больше не будет руководить Белгорблагоустройством
Сегодня, 08:28
Два дома пострадали при атаке ВСУ в белгородском приграничье
Сегодня, 09:27
Дрон-камикадзе взорвался в белгородском приграничье: есть разрушения
Сегодня, 09:50
Новый обстрел Белгородской области: повреждён частный дом
Сегодня, 10:52
ПВО вновь сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
Сегодня, 07:11