Четвёртый обстрел за день: ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

Posted Сегодня, 11:20
Published Сегодня, 11:20
Modified Сегодня, 11:22
Updated Сегодня, 11:22
В Белгородской области по состоянию на 14:15 3 февраля зафиксировали как минимум четыре обстрела. В этот раз под огнём было село Вязовое в Краснояружском районе. В результате атаки повреждения получило местное сельхозпредприятие. Пробило крышу одного из корпусов. Обход территории продолжается.
Сегодня днём под обстрел попало и село Дроновка в Грайворонском горокруге. В результате атаки пострадал частный дом — выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.
Ранее ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи на окраине села Долгое Валуйского горокруга. Кроме того, под огнём был посёлок Задорожный Краснояружского района. Повреждения зафиксировали в двух частных домах. Также повреждена линия электропередачи.