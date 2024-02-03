Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:20

Published Сегодня, 11:20

Modified Сегодня, 11:22

Updated Сегодня, 11:22

ВСУ обстреляли Белгородскую области минимум четыре раза за день

Четвёртый обстрел за день: ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

3 февраля 2024, 11:20
Фото: 1MI

ВСУ обстреляли Белгородскую области минимум четыре раза за день

В этот раз атаке противника подверглось село Вязовое в Краснояружском районе. Прилёты пришлись на территорию сельхозпредприятия, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В Белгородской области по состоянию на 14:15 3 февраля зафиксировали как минимум четыре обстрела. В этот раз под огнём было село Вязовое в Краснояружском районе. В результате атаки повреждения получило местное сельхозпредприятие. Пробило крышу одного из корпусов. Обход территории продолжается.

Сегодня днём под обстрел попало и село Дроновка в Грайворонском горокруге. В результате атаки пострадал частный дом — выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор.

Ранее ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали инфраструктурный объект связи на окраине села Долгое Валуйского горокруга. Кроме того, под огнём был посёлок Задорожный Краснояружского района. Повреждения зафиксировали в двух частных домах. Также повреждена линия электропередачи.

Новый обстрел Белгородской области: повреждён частный дом
Узнать подробнее
Читайте также:
Дрон-камикадзе взорвался в белгородском приграничье: есть разрушенияДва дома пострадали при атаке ВСУ в белгородском приграничьеНовая атака на Белгородскую область: ранена женщина, повреждены два дома
#Белгородская область#Происшествия#Краснояружский район#Белгород#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
Подпишитесь
Евгений Жигалов больше не будет руководить Белгорблагоустройством
Сегодня, 08:28
Два дома пострадали при атаке ВСУ в белгородском приграничье
Сегодня, 09:27
Дрон-камикадзе взорвался в белгородском приграничье: есть разрушения
Сегодня, 09:50
Новый обстрел Белгородской области: повреждён частный дом
Сегодня, 10:52
ПВО вновь сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
Сегодня, 07:11