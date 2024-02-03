Четвёртый обстрел за день: ВСУ атаковали сельхозпредприятие в Белгородской области

В Белгородской области по состоянию на 14:15 3 февраля зафиксировали как минимум четыре обстрела. В этот раз под огнём было село Вязовое в Краснояружском районе. В результате атаки повреждения получило местное сельхозпредприятие. Пробило крышу одного из корпусов. Обход территории продолжается.