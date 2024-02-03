Новый обстрел Белгородской области: повреждён частный дом

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
3 февраля днём под обстрел ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. В результате атаки пострадавших нет. Повреждения зафиксировали в одном частном домовладении. В доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Подомовой обход в населённом пункте продолжается.
До этого дрон-камикадзе ударил по окраине села Долгое в Валуйском горокруге. Обошлось также без пострадавших, но повредило инфраструктурный объект связи.
Кроме того, сегодня под обстрелом был посёлок Задорожный в Краснояружском районе. В результате атаки противника пострадали два частных дома. Сообщалось, что в одном из них выбило окна и пробило крышу, во втором тоже выбиты окна, посечён фасад. Задело линию электропередачи. Жители трёх населённых пунктов временно остались без света.