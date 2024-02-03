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Published Сегодня, 10:52

Modified Сегодня, 10:54

Updated Сегодня, 10:54

Село Дроновка в Белгородской области оказалось под огнём ВСУ

Новый обстрел Белгородской области: повреждён частный дом

3 февраля 2024, 10:52
Фото: 1MI

Село Дроновка в Белгородской области оказалось под огнём ВСУ

Днём 3 февраля со стороны Украины попал населённый пункт в Грайворонском горокруге. Среди жителей никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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Обстрел

3 февраля днём под обстрел ВСУ попало село Дроновка в Грайворонском горокруге. В результате атаки пострадавших нет. Повреждения зафиксировали в одном частном домовладении. В доме выбиты окна, посечены кровля, фасад и забор. Подомовой обход в населённом пункте продолжается.

До этого дрон-камикадзе ударил по окраине села Долгое в Валуйском горокруге. Обошлось также без пострадавших, но повредило инфраструктурный объект связи.

Кроме того, сегодня под обстрелом был посёлок Задорожный в Краснояружском районе. В результате атаки противника пострадали два частных дома. Сообщалось, что в одном из них выбило окна и пробило крышу, во втором тоже выбиты окна, посечён фасад. Задело линию электропередачи. Жители трёх населённых пунктов временно остались без света.

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#Белгородская область#Происшествия#Белгород#Грайворонский горокруг#Наталья Корявых#Вячеслав Гладков#Обстрел#Разрушения#Обстрел ВСУ
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