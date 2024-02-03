Новый обстрел Белгородской области: повреждён частный дом

Кроме того, сегодня под обстрелом был посёлок Задорожный в Краснояружском районе. В результате атаки противника пострадали два частных дома. Сообщалось, что в одном из них выбило окна и пробило крышу, во втором тоже выбиты окна, посечён фасад. Задело линию электропередачи. Жители трёх населённых пунктов временно остались без света.