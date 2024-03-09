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Атака ВСУ

Десятки беспилотников ВСУ атаковали приграничье ночью

9 марта 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Атака ВСУ

47 дронов ВСУ атаковали сразу несколько приграничных областей

В пресс-службе Минобороны сообщили об уничтожении более 40 БПЛА самолётного типа над Курской, Волгоградской и Ростовской областями. Один из них сбили над Белгородской областью.

В ночь с 8 на 9 марта сразу над несколькими приграничными областями сработали средства ПВО. Всего перехватили 47 БПЛА самолётного типа. Один из них сбили над Белгородской областью, ещё два — над Курской, три - над Волгоградской и 41 - над Ростовской.

Напомним, что вчера вечером на подлёте к Строителю также уничтожили два беспилотника ВСУ. Также 8 марта, в праздничный день, над Белгородом и Белгородским районом объявили ракетную опасность. Сигнал тревоги отменили спустя два часа.

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