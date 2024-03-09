Десятки беспилотников ВСУ атаковали приграничье ночью

В ночь с 8 на 9 марта сразу над несколькими приграничными областями сработали средства ПВО. Всего перехватили 47 БПЛА самолётного типа. Один из них сбили над Белгородской областью, ещё два — над Курской, три - над Волгоградской и 41 - над Ростовской.



Напомним, что вчера вечером на подлёте к Строителю также уничтожили два беспилотника ВСУ. Также 8 марта, в праздничный день, над Белгородом и Белгородским районом объявили ракетную опасность. Сигнал тревоги отменили спустя два часа.