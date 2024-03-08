Двое мужчин ранены, повреждены дом и с/х предприятие в результате атаки ВСУ

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Двое мирных жителей пострадали в результате атак ВСУ на Белгородскую область 7 марта. Одного мужчину ранило в Наумовке Белгородского района. Там упал и взорвался дрон-камикадзе. Сейчас раненый остаётся в горбольнице № 2 Белгорода.
Второй мужчина пострадал в результате обстрела Козинки в Грайворонском горокруге. По приграничному селу ВСУ выпустили десять миномётных снарядов. Мирный житель получил осколочные ранения ноги. Врачи оказали необходимую помощь пострадавшему, но от госпитализации он отказался.
В результате нескольких атак есть разрушения. В той же Козинке повреждён сарай в частном жилом доме из-за обстрела. Кроме того, в ещё одном доме пробило крышу, загорелся чердак. Известно, что на здание с беспилотника сбросили два взрывных устройства.
Ещё один дрон в Козинке упал в огород. Взрывное устройство уже обезвредили. Над Новостроевкой-Первой ВСУ сбросили с квадрокоптера два взрывных устройства. В результате пробита кровля склада сельхозпредприятия. В грайворонском селе Пороз повреждения от обстрела из гранатомёта получил торговый объект.
Коммерческое здание пострадало в Белгороде. Известно, что его атаковали два беспилотника.
В остальных населённых пунктах обошлось без разрушений и без пострадавших среди мирных жителей. Известно, что беспилотники сбили около Шараповки Новооскольского горокруга, в районе Озерово в Яковлевском горокруге, в Головчино Грайворонского горокруга. Помимо этого, по Новостроевке-Второй и Безымено в последнем из указанных горокругов ВСУ выпустили по пять миномётных снарядов, по Дроновке — ещё два.