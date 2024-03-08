Двое мужчин ранены, повреждены дом и с/х предприятие в результате атаки ВСУ

В остальных населённых пунктах обошлось без разрушений и без пострадавших среди мирных жителей. Известно, что беспилотники сбили около Шараповки Новооскольского горокруга, в районе Озерово в Яковлевском горокруге, в Головчино Грайворонского горокруга. Помимо этого, по Новостроевке-Второй и Безымено в последнем из указанных горокругов ВСУ выпустили по пять миномётных снарядов, по Дроновке — ещё два.