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Posted Сегодня, 16:27

Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:29

Updated Сегодня, 16:29

На подлёте к Строителю сбили два украинских беспилотника

На подлёте к Строителю сбили два украинских беспилотника

8 марта 2024, 16:27
Фото: Изображение Midjourney
Вечером 8 марта под Белгородом снова работала система ПВО, сообщил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

Жители Белгорода и Яковлевского округа услышали взрывы. Позже выяснилось, что система ПВО сбила два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к Строителю.

По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят проверку на случай возможных последствий на земле.

8 марта выдалось в регионе неспокойным. Объявляли ракетную опасность на два часа, сбивали беспилотники. В результате одной из атак ВСУ два человека погибли, ещё один был ранен.

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#Евгений Грицков#Происшествия#Украина#Пво#Белгород#Яковлевский горокруг#СВО#Взрывы#Беспилотники#Обстрел ВСУ
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