На подлёте к Строителю сбили два украинских беспилотника

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:29
Updated Сегодня, 16:29
Жители Белгорода и Яковлевского округа услышали взрывы. Позже выяснилось, что система ПВО сбила два украинских беспилотника самолётного типа на подлёте к Строителю.
По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы проводят проверку на случай возможных последствий на земле.
8 марта выдалось в регионе неспокойным. Объявляли ракетную опасность на два часа, сбивали беспилотники. В результате одной из атак ВСУ два человека погибли, ещё один был ранен.