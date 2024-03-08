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Published Сегодня, 11:41

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По Белгородской области ударили беспилотниками, есть разрушения

ВСУ ударили по сельхозпредприятию под Белгородом

8 марта 2024, 11:41
Фото: 1MI

По Белгородской области ударили беспилотниками, есть разрушения

В первом случае атаковали Маслову Пристань, во втором — Краснояружский район. Пострадало сельхозпредприятие, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

8 марта ВСУ активно атакуют Белгородскую область. Так, противник с беспилотника сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельхозпредприятия в Масловой Пристани Шебекинского горокруга.

Среди мирных жителей пострадавших нет. Из-за взрыва пробита кровля помещения. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ещё одну атаку ВСУ предприняли на Краснояружский район. ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.

Напомним, что ранее в Белгородском районе сбили четыре беспилотника. В Белгороде и районе объявляли ракетную опасность.

Гладков сообщил о ЧП в Белгороде: в результате взрыва есть разрушения
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