ВСУ ударили по сельхозпредприятию под Белгородом

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
8 марта ВСУ активно атакуют Белгородскую область. Так, противник с беспилотника сбросил взрывное устройство на одно из помещений сельхозпредприятия в Масловой Пристани Шебекинского горокруга.
Среди мирных жителей пострадавших нет. Из-за взрыва пробита кровля помещения. На месте происшествия работают оперативные службы.
Ещё одну атаку ВСУ предприняли на Краснояружский район. ПВО сбила беспилотник самолётного типа. Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, обошлось без разрушений.
Напомним, что ранее в Белгородском районе сбили четыре беспилотника. В Белгороде и районе объявляли ракетную опасность.