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Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:40

Updated Сегодня, 10:40

Беспилотник

Белгородскую область атаковали ещё двумя беспилотниками 8 марта

8 марта 2024, 10:37
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

Два беспилотника уничтожили в Белгородском районе

БПЛА сбили в районе Варваровки. Информация о последствиях уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область в праздничный день. 8 марта ПВО повторно сработала в Белгородском районе. Сбито два беспилотника самолётного типа в районе Варваровки.

Информация о последствиях уточняется.

Ранее два беспилотника сбили в районе сёл Беломестное и Болдыревка в Белгородском районе. Предварительно, обошлось без последствий.

Примерно с 11:15 в Белгороде и Белгородском районе действовала ракетная опасность. Её отменили в 13:30.

Названа причина ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе 8 марта
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Новости Белгорода#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Варваровка
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