Белгородскую область атаковали ещё двумя беспилотниками 8 марта

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
ВСУ вновь попытались атаковать Белгородскую область в праздничный день. 8 марта ПВО повторно сработала в Белгородском районе. Сбито два беспилотника самолётного типа в районе Варваровки.
Информация о последствиях уточняется.
Ранее два беспилотника сбили в районе сёл Беломестное и Болдыревка в Белгородском районе. Предварительно, обошлось без последствий.
Примерно с 11:15 в Белгороде и Белгородском районе действовала ракетная опасность. Её отменили в 13:30.