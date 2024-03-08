Женский праздник в Белгороде омрачила ракетная опасность

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Праздник 8 Марта в Белгороде омрачила ракетная опасность. В городе после 11:00 завыла сирена. Ракетную опасность также объявили в Белгородском районе.
О том, подтвердилась ли угроза, пока ничего не известно.
Дополнение: отбой ракетной опасности объявили в 13:30.
Ракетную опасность в Белгороде объявляли и 7 марта. Спустя время губернатор сообщил, что ВСУ атаковали дроном-камикадзе Наумовку в Белгородском районе. Пострадал мужчина. Раненый мирный житель остаётся в больнице.
Кроме того, в результате обстрела накануне пострадал ещё один мужчина — в Козинке Грайворонского горокруга. От госпитализации он отказался.