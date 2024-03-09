В белгородском приграничье дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом

В результате детонации боеприпаса в доме выбило окна. Также повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет, сейчас оперативные службы устанавливают обстоятельства и устраняют последствия обстрела.



Во время предыдущей атаки на Грайворонский городской округ под удар трёх дронов-камикадзе ВСУ попало село Рождественка. Два человека погибло, ещё один получил серьёзные ранения и сейчас находится в реанимации. Повреждения также получила спецтехника: манипулятор и экскаватор.