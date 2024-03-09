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Дрон

В белгородском приграничье дрон сбросил взрывное устройство на жилой дом

9 марта 2024, 07:58
Фото: 1MI
Дрон

Беспилотник ВСУ атаковал частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского округа

Беспилотник ВСУ скинул неизвестное взрывное устройство на частный жилой дом в селе Безымено Грайворонского городского круга. Об очередной атаке ВСУ сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

В селе Безымено Грайворонского округа под атаку ВСУ попало ИЖС. С помощью беспилотника ВСУ сбросили неустановленное взрывное устройство.

В результате детонации боеприпаса в доме выбило окна. Также повреждена линия газоснабжения. Пострадавших нет, сейчас оперативные службы устанавливают обстоятельства и устраняют последствия обстрела.

Во время предыдущей атаки на Грайворонский городской округ под удар трёх дронов-камикадзе ВСУ попало село Рождественка. Два человека погибло, ещё один получил серьёзные ранения и сейчас находится в реанимации. Повреждения также получила спецтехника: манипулятор и экскаватор.

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