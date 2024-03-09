Беспилотник ВСУ уничтожили на подлёте к Грайворонскому округу

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
БПЛА самолетного типа попытался атаковать Грайворонский городской округ. Беспилотник ВСУ был сбит на подлёте к городу. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Также Минобороны сообщает, что в 14:15 дежурные средства ПВО поразили БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Район уничтожения беспилотника в сообщении ведомства не уточняется.
За сегодня это как минимум четвёртая попытка атаковать белгородское приграничье. Ранее ВСУ совершили две атаки на хутор Мухин Шебекинского округа и одну на село Безымено Грайворонского округа.