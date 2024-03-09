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Published Сегодня, 12:23

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БПЛА самолетного типа

Беспилотник ВСУ уничтожили на подлёте к Грайворонскому округу

9 марта 2024, 12:23
Фото: 1MI
БПЛА самолетного типа

В Грайворонском городском округе система ПВО сбила беспилотник ВСУ

Дежурные средства ПВО смогли обнаружить и поразить беспилотник, приближавшийся к городу. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.
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Обстрел

БПЛА самолетного типа попытался атаковать Грайворонский городской округ. Беспилотник ВСУ был сбит на подлёте к городу. Оперативные службы сейчас уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Также Минобороны сообщает, что в 14:15 дежурные средства ПВО поразили БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Район уничтожения беспилотника в сообщении ведомства не уточняется.

За сегодня это как минимум четвёртая попытка атаковать белгородское приграничье. Ранее ВСУ совершили две атаки на хутор Мухин Шебекинского округа и одну на село Безымено Грайворонского округа.

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#Общество#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Белгород#Грайворонский горокруг#Обстрел#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрел ВСУ#Михаил Дьяченко
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