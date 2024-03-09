Беспилотник ВСУ уничтожили на подлёте к Грайворонскому округу

Также Минобороны сообщает, что в 14:15 дежурные средства ПВО поразили БПЛА самолетного типа над территорией Белгородской области. Район уничтожения беспилотника в сообщении ведомства не уточняется.



За сегодня это как минимум четвёртая попытка атаковать белгородское приграничье. Ранее ВСУ совершили две атаки на хутор Мухин Шебекинского округа и одну на село Безымено Грайворонского округа.