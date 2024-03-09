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Published Сегодня, 20:13

Modified Сегодня, 20:15

Updated Сегодня, 20:15

В Белгородской области сработала система ПВО

Снова громко, снова ПВО: ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область

9 марта 2024, 20:13
Фото: Изображение Midjourney

В Белгородской области сработала система ПВО

Читатели Бел.Ру сообщили о громких звуках под Белгородом. Причину назвали в Министерстве обороны.
Сюжет
Пво

В 22:00 9 марта громкие звуки взрыва услышали жители Разумного и Таврово. Позже в Министерстве обороны РФ рассказали, что ВСУ атаковали регион беспилотным летательным аппаратом самолётного типа. Средствами ПВО воздушный объект был поражён. О последствиях на земле информации не поступало.

Гражданские и инфраструктурные объекты в Белгородской области всё чаще становятся целями для атак со стороны Украины. Атакуются также жилые дома и автомобили.

Только за 8 марта ПВО сбила и нашли у населённых пунктов порядка 20 Беспилотников разного типа. 9 марта пострадавших не было. Накануне от взрывов после падения дронов-камикадзе два человека погибли, ещё один получил ранения.

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#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Украина#Пво#Министерство обороны#Белгород#ВСУ#Беспилотный летательный аппарат#СВО#Обстрел ВСУ
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