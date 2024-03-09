Снова громко, снова ПВО: ВСУ продолжают атаки на Белгородскую область

Posted Сегодня, 20:13
Published Сегодня, 20:13
Modified Сегодня, 20:15
Updated Сегодня, 20:15
В 22:00 9 марта громкие звуки взрыва услышали жители Разумного и Таврово. Позже в Министерстве обороны РФ рассказали, что ВСУ атаковали регион беспилотным летательным аппаратом самолётного типа. Средствами ПВО воздушный объект был поражён. О последствиях на земле информации не поступало.
Гражданские и инфраструктурные объекты в Белгородской области всё чаще становятся целями для атак со стороны Украины. Атакуются также жилые дома и автомобили.
Только за 8 марта ПВО сбила и нашли у населённых пунктов порядка 20 Беспилотников разного типа. 9 марта пострадавших не было. Накануне от взрывов после падения дронов-камикадзе два человека погибли, ещё один получил ранения.