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Posted Сегодня, 05:23

Published Сегодня, 05:23

Modified Сегодня, 05:30

Updated Сегодня, 05:30

В Курской области при обстреле погибла женщина

В приграничье есть погибшая и раненный после попадания снаряда в дом

10 марта 2024, 05:23
Фото: Изображение Midjourney

В Курской области при обстреле погибла женщина

ВСУ обстреляли приграничный район Курской области. Есть погибшая и раненый, сообщил губернатор Старовойт.

У тром 10 марта украинские формирования обстреляли село Кульбаки в Глушковском районе Курской области. Один из снарядов попал в дом.

Женщина от полученных после взрыва травм скончалась на месте. Её муж получил ожоги, врачи оказывают ему помощь.

В регионе объявили ракетную опасность. Беспилотник упал на территории нефтебазы и загорелся. Оперативные службы работают на месте.

В белгородском приграничье ранним утром тоже было неспокойно. Средствами системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа. Ночью сбили ещё два таких же БПЛА.

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