В приграничье есть погибшая и раненный после попадания снаряда в дом

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
У тром 10 марта украинские формирования обстреляли село Кульбаки в Глушковском районе Курской области. Один из снарядов попал в дом.
Женщина от полученных после взрыва травм скончалась на месте. Её муж получил ожоги, врачи оказывают ему помощь.
В регионе объявили ракетную опасность. Беспилотник упал на территории нефтебазы и загорелся. Оперативные службы работают на месте.
В белгородском приграничье ранним утром тоже было неспокойно. Средствами системы ПВО сбили два украинских беспилотника самолётного типа. Ночью сбили ещё два таких же БПЛА.