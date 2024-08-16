bel.ru
ГлавноеВсе новости

Глушковский район

Выбрать дату
Август
ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области
Часть моста уничтожена в Глушковском районе, откуда ранее объявили эвакуацию населения, сообщили в ТАСС.
16 августа, 18:41
Июль
Спасатель ранен в результате атаки дрона на Черноземье
Минувшей ночью атаке ВСУ подвергся поселок Тёткино Курской области. Дрон сбросил взрывное устройство на здание пожарной части. Ранен дежурный спасатель. Повреждено несколько единиц транспорта. Подробности сообщило издание «Курские известия».
17 июля, 06:51
Март
В приграничье есть погибшая и раненный после попадания снаряда в дом
ВСУ обстреляли приграничный район Курской области. Есть погибшая и раненый, сообщил губернатор Старовойт.
10 марта, 05:23

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика