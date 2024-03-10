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В Строителя после взрывов беспилотников загорелась фура

Два украинских беспилотника взорвались на окраине Строителя, загорелась фура

10 марта 2024, 06:39
Фото: 1MI

В Строителя после взрывов беспилотников загорелась фура

Украинские формирования атаковали беспилотниками Яковлевский городской округ за Белгородом. Пострадавших нет.

Утром 10 марта два украинских беспилотника самолётного типа долетели до окраины города Строитель в Яковлевском городском округе, упали и взорвались. Из мирных жителей никто не пострадал. Загорелась фура — оперативные службы её быстро потушили.

В Белгороде и Белгородском районе ранее объявили ракетную опасность. Жителей попросили не выходить из дома, не подходить к окнам, а при нахождении на улице — спрятаться в ближайшем укрытии.

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#Евгений Грицков#Украина#Строитель#Новости Белгорода#Фура#Взрыв#Белгород#Яковлевский городской округ#СВО#Беспилотники
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