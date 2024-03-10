Два украинских беспилотника взорвались на окраине Строителя, загорелась фура

Posted Сегодня, 06:39
Published Сегодня, 06:39
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Updated Сегодня, 06:52
Утром 10 марта два украинских беспилотника самолётного типа долетели до окраины города Строитель в Яковлевском городском округе, упали и взорвались. Из мирных жителей никто не пострадал. Загорелась фура — оперативные службы её быстро потушили.
В Белгороде и Белгородском районе ранее объявили ракетную опасность. Жителей попросили не выходить из дома, не подходить к окнам, а при нахождении на улице — спрятаться в ближайшем укрытии.