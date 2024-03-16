ДТП с фурой перекрыло движение в Белгороде и изменило маршрут одного из автобусов

Авария произошла на улице Мичурина. Из-за этого автобус № 26 пока будет следовать только до кольца Студенческая — Промышленная. Минтранс предупреждает о возможных задержках на маршруте.