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Фура

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ВСУ атаковали беспилотником фуру зерновой компании под Белгородом
16 марта, 20:19
Пять часов ракетной опасности и весенний снег: воскресенье в Белгороде
Воскресенье, 10 марта, началось для белгородцев с объявления ракетной опасности. И в этом режиме прошла большая часть дня. А потом пошёл снег.
10 марта, 16:45
Два украинских беспилотника взорвались на окраине Строителя, загорелась фура
10 марта, 06:39
2023
Фура влетела в колонну автобусов Росгвардии в Воронежской области
Авария произошла 2 декабря на трассе М-4 «Дон». По данным прокуратуры, в результате ДТП есть погибший и пострадавшие.
4 декабря 2023, 17:46
ДТП с фурой перекрыло движение в Белгороде и изменило маршрут одного из автобусов
Авария произошла на улице Мичурина. Из-за этого автобус № 26 пока будет следовать только до кольца Студенческая — Промышленная. Минтранс предупреждает о возможных задержках на маршруте.
1 декабря 2023, 09:01
В страшном ДТП в Белгородской области погибли люди
Водитель маршрутки въехал в стоящую на обочине фуру. Есть информация о погибших, однако их точное число не называется. Кадры с места событий опубликовали в «Авто Белгород».
31 октября 2023, 06:45
Прокуратура проверит информацию о якобы торговле арбузами на парковке в Белгороде
7 сентября 2023, 15:06
Выгружали товар: в мэрии Белгорода рассказали о фуре с арбузами возле рынка «Восход»
6 сентября 2023, 07:16
Металлические трубы упали на белгородца в результате столкновения фур под Воронежем
ДТП случилось на трассе М-4 «Дон». Столкнулись Volvo и Scania с полуприцепами. За рулём последнего авто был 39-летний белгородец. В результате аварии он пострадал, сообщили в пресс-службе воронежского УМВД.
29 июня 2023, 09:29
Пенсионерка погибла под колёсами фуры в Белгороде
67-летняя женщина шла по регулируемому переходу. В это время туда выехал грузовик. Белгородка скончалась от полученных травм, сообщили в УГИБДД по региону.
16 мая 2023, 11:54
2022
Под Белгородом водитель фуры протаранил дорожную технику
В ДТП пострадали шесть машин. В аварии обошлось без жертв, однако есть пострадавшие. Об этом сообщили в паблике «Короча Наизнанку».
18 февраля 2022, 07:33
2021
Момент столкновения перевозившего воду грузовика и фуры в Белгороде попал на видео
24 августа 2021, 13:03

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