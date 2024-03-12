После взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

Posted Сегодня, 04:24
Published Сегодня, 04:24
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Updated Сегодня, 05:02
В 7:15 12 марта в Белгороде раздалась серия взрывов в небе. В это же время на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.
Жителей попросили остаться дома и не подходить к окнам. Те, кто оказался на улице, должны спрятаться в укрытие.
Ранее атаке подверглись Шебекинский и Грайворонский горокруга. Семь населённых пунктов в Белгородском районе остались без электричества после атаки дрона. В пять часов утра ракетную опасность объявляли в Белгороде и в Белгородском районе, а часом ранее — в Губкинском и Старооскольском округах.