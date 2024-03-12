Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:24

Published Сегодня, 04:24

Modified Сегодня, 05:02

Updated Сегодня, 05:02

После взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

После взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

12 марта 2024, 04:24
Фото: Изображение Midjourney
Жители Белгорода и района проснулись от взрывов в небе.

В 7:15 12 марта в Белгороде раздалась серия взрывов в небе. В это же время на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.

Жителей попросили остаться дома и не подходить к окнам. Те, кто оказался на улице, должны спрятаться в укрытие.

Ранее атаке подверглись Шебекинский и Грайворонский горокруга. Семь населённых пунктов в Белгородском районе остались без электричества после атаки дрона. В пять часов утра ракетную опасность объявляли в Белгороде и в Белгородском районе, а часом ранее — в Губкинском и Старооскольском округах.

Затряслись окна: жители Белгорода днём услышали мощный взрыв
Узнать подробнее
Читайте также:
Такси, ТРЦ и поезда: на что жаловались белгородцы из-за затяжной ракетной опасности?Теперь и заправки? Новые ограничения во время ракетной опасности в БелгородеПять часов ракетной опасности и весенний снег: воскресенье в Белгороде
#Белгородская область#Евгений Грицков#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Обстрел#СВО#Взрывы#Атака ВСУ#Ракетная опасность
Подпишитесь
Восемь снарядов «Вампир» и одну ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью
Сегодня, 05:21
Взрывы под Белгородом: повреждены дома и ЛЭП
Сегодня, 04:25
После взрывов в Белгороде в разных частях города виден дым
Сегодня, 04:49
Что произошло в Белгороде и Белгородском районе утром? Рассказывает Гладков
Сегодня, 05:37
В Белгородском районе БПЛА сбросил четыре взрывных устройства
Вчера, 23:53