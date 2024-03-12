После взрывов ракетную опасность объявили по всей Белгородской области

Ранее атаке подверглись Шебекинский и Грайворонский горокруга. Семь населённых пунктов в Белгородском районе остались без электричества после атаки дрона. В пять часов утра ракетную опасность объявляли в Белгороде и в Белгородском районе, а часом ранее — в Губкинском и Старооскольском округах.