В Белгородском районе БПЛА сбросил четыре взрывных устройства

Posted Вчера, 23:53
Published Вчера, 23:53
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Беспилотник ВСУ атаковал Белгородский район. БПЛА сбросил четыре взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Однако повреждены линии электропередачи.
Семь населённых пунктов остаются без электричества. это село Ясные Зори, Черемошное, устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. После получения согласования с Министерством обороны РФ, аварийные и оперативные службы приступят к устранению последствий.