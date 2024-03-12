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Posted Вчера, 23:53

Published Вчера, 23:53

Modified Сегодня, 00:04

Updated Сегодня, 00:04

Атака вСУ

В Белгородском районе БПЛА сбросил четыре взрывных устройства

11 марта 2024, 23:53
Фото: 1MI
Атака вСУ

В результате атаки ВСУ на Белгородский район повреждены линии электропередачи

Примерно в 02:50 поступило сообщении о том, что беспилотник ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. Повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.

Беспилотник ВСУ атаковал Белгородский район. БПЛА сбросил четыре взрывных устройства. Обошлось без пострадавших. Однако повреждены линии электропередачи.

Семь населённых пунктов остаются без электричества. это село Ясные Зори, Черемошное, устинка, Лозовое, Ровенёк, Петровка и Соловьёвка. После получения согласования с Министерством обороны РФ, аварийные и оперативные службы приступят к устранению последствий.

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