В Белгородском районе БПЛА сбросил четыре взрывных устройства

В результате атаки ВСУ на Белгородский район повреждены линии электропередачи

Примерно в 02:50 поступило сообщении о том, что беспилотник ВСУ сбросил четыре взрывных устройства в Белгородском районе. Обошлось без пострадавших. Повреждены линии электропередачи. Об этом сообщил Вячеслав Гладков.