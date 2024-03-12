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Атаки на Белгородскую область 12 марта

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12 марта
Здание администрации Белгорода атаковал украинский беспилотник
Днём 12 марта взрыв раздался на Гражданском проспекте областного центра. Пострадало здание мэрии.
12 марта, 11:18
Белгородцы сообщили об оцеплении здания автовокзала
Фото публикует Telegram-канал «Белгород № 1». В чём причина оцепления здания, неизвестно. Очевидцы также сообщают, что автобусы не будут работать до отмены ракетной опасности.
12 марта, 10:46
Наплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ
12 марта, 10:40
Число раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилось
12 марта, 07:49
Обстрел Грайворонского горокруга: разрушения и нарушение подачи электроэнергии
12 марта, 06:58
Под обстрел ВСУ попало Шебекино, есть пострадавшая и разрушения
12 марта, 06:37

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