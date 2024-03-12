Наплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Также и видео с проезжающими украинскими танками на окраине посёлка Горьковский в Грайворонском округе, которые якобы заметили жители населённого пункта, оказалось ложным. Распространяющие материал Telegram-каналы также упоминали об установленном на боевой машине опознавательного флага украинского формирования. Официального подтверждения о ложности видео нет. Однако в округе серьёзные проблемы со связью, въездом и выездом.