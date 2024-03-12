Наплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
12 марта с самого утра неспокойная обстановка в Белгородской области стала базой для распространения множества фейков, которые нагнетают уже существующую ситуацию, становясь причиной беспокойства для белгородцев.
После того, как после семи часов утра над городом раздались громкие звуки, испугавшие белгородцев, распространились фото с дымом, как посчитали, от возгорания после прилёта или падения осколков в двух частях города.
После проверки специалистами службы ГОЧС мэрия Белгорода сообщила, что причиной задымления в первом случае стали выбросы котельных, а во втором — неблагоприятные погодные условия, которые вызвали лёгкую дымку на Магистральной улице.
Также и видео с проезжающими украинскими танками на окраине посёлка Горьковский в Грайворонском округе, которые якобы заметили жители населённого пункта, оказалось ложным. Распространяющие материал Telegram-каналы также упоминали об установленном на боевой машине опознавательного флага украинского формирования. Официального подтверждения о ложности видео нет. Однако в округе серьёзные проблемы со связью, въездом и выездом.
Следующий фейк — сообщение от якобы регионального минтранса о перекрытии дорог в Белгородской области. Евгений Евтушенко, глава минтранса, официально опроверг данную информацию.
Ещё одно ложное заявление касалось главы Белгородского района Анны Куташовой. Фейковое заявление о том, что чиновница пишет своим сотрудникам о необходимости провести проверку документов из-за возможных нарушений закона, т. е. госизмены. Однако сама глава администрации опровергла эту информацию на своей официальной странице в соцсетях. Так, подобное ложное сообщение, вероятно, является работой ЦиПСО.
Такой документ также прислали через бота Бел.Ру. Человек представился сотрудником администрации, который попросил содействия в распространение информации.
Глава регионального минцифры Сергей Четвериков опроверг объявление об эвакуации белгородцев. Чиновник объяснил, что в настоящее время происходят атаки на электронные сервисы правительства Белгородской области. Одним из затронутых сервисов является система электронного документооборота. В системе распространяется фальшивое экстренное оповещение, представленное как сообщение от губернатора и других представителей власти.
К тому же, ложной оказалась информация и о падении самолёта в Валуйском горокруге, которая активно распространяется в сети через различные каналы. Её опроверг глава муниципалитета, Алексей Дыбов.