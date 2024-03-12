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Posted Сегодня, 10:40

Published Сегодня, 10:40

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Распространение ложной информации

Наплыв фейков вызвала обстановка в Белгородской области из-за обстрелов ВСУ

12 марта 2024, 10:40
Фото: 1MI
Распространение ложной информации

Фейковые новости распространяют в Белгородской области на фоне атаки ВСУ

В Белгородской области на фоне неспокойной оперативной обстановки по всей Белгородской области распространяются многочисленные фейки, официальное опровержение которых приходится ждать. Эвакуация, госизмены и другие тревожные новости.
Сюжет
Пожары

12 марта с самого утра неспокойная обстановка в Белгородской области стала базой для распространения множества фейков, которые нагнетают уже существующую ситуацию, становясь причиной беспокойства для белгородцев.

Прилёты и пожары в Белгороде

После того, как после семи часов утра над городом раздались громкие звуки, испугавшие белгородцев, распространились фото с дымом, как посчитали, от возгорания после прилёта или падения осколков в двух частях города.

После проверки специалистами службы ГОЧС мэрия Белгорода сообщила, что причиной задымления в первом случае стали выбросы котельных, а во втором — неблагоприятные погодные условия, которые вызвали лёгкую дымку на Магистральной улице.

Танки ВСУ в Грайворонском округе

Также и видео с проезжающими украинскими танками на окраине посёлка Горьковский в Грайворонском округе, которые якобы заметили жители населённого пункта, оказалось ложным. Распространяющие материал Telegram-каналы также упоминали об установленном на боевой машине опознавательного флага украинского формирования. Официального подтверждения о ложности видео нет. Однако в округе серьёзные проблемы со связью, въездом и выездом.

Отправленное видео от подписчика Бел.РуОтправленное видео от подписчика Бел.Ру
Отправленное видео от подписчика Бел.Ру
Фото: Bel.ru

Перекрытие дорог в Белгородской области

Следующий фейк — сообщение от якобы регионального минтранса о перекрытии дорог в Белгородской области. Евгений Евтушенко, глава минтранса, официально опроверг данную информацию.

Опровержение фейка о перекрытии дорог в Белгородской областиОпровержение фейка о перекрытии дорог в Белгородской области
Опровержение фейка о перекрытии дорог в Белгородской области
Фото: Правительство Белгородской области

Заявление главы администрации Белгородского района о возможной госизмене

Ещё одно ложное заявление касалось главы Белгородского района Анны Куташовой. Фейковое заявление о том, что чиновница пишет своим сотрудникам о необходимости провести проверку документов из-за возможных нарушений закона, т. е. госизмены. Однако сама глава администрации опровергла эту информацию на своей официальной странице в соцсетях. Так, подобное ложное сообщение, вероятно, является работой ЦиПСО.

Фейк о проверке документов администрации белгородского района из-за госизменыФейк о проверке документов администрации белгородского района из-за госизмены
Фейк о проверке документов администрации белгородского района из-за госизменыФейк о проверке документов администрации белгородского района из-за госизмены
Фейк о проверке документов администрации белгородского района из-за госизменыФейк о проверке документов администрации белгородского района из-за госизмены
Фейк о проверке документов администрации белгородского района из-за госизмены
Фото: Социальные сети Анны Куташовой

Экстренное обращение губернатора Белгородской области об эвакуации

Такой документ также прислали через бота Бел.Ру. Человек представился сотрудником администрации, который попросил содействия в распространение информации.

Сообщение в бота Бел.РуСообщение в бота Бел.Ру
Сообщение в бота Бел.Ру
Фото: Bel.ru

Глава регионального минцифры Сергей Четвериков опроверг объявление об эвакуации белгородцев. Чиновник объяснил, что в настоящее время происходят атаки на электронные сервисы правительства Белгородской области. Одним из затронутых сервисов является система электронного документооборота. В системе распространяется фальшивое экстренное оповещение, представленное как сообщение от губернатора и других представителей власти.

Фейк об эвакуации жителей Белгородской областиФейк об эвакуации жителей Белгородской области
Фейк об эвакуации жителей Белгородской областиФейк об эвакуации жителей Белгородской области
Фейк об эвакуации жителей Белгородской области
Фото: Соцсети Сергея Четверикова

К тому же, ложной оказалась информация и о падении самолёта в Валуйском горокруге, которая активно распространяется в сети через различные каналы. Её опроверг глава муниципалитета, Алексей Дыбов.

Атаке ВСУ подверглись ещё несколько населённых пунктов Белгородской области
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