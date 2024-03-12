Белгородцы сообщили об оцеплении здания автовокзала

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
В Сети сообщают об оцеплении автовокзала в Белгороде. В Telegram-канале «Бабское такси» пишут, что автобусы стоят, по территории ходит человек с рупором и говорит, что автобусы не поедут до отмены ракетной опасности.
Тем временем в Воронеже сообщили о якобы минировании железнодорожного вокзала. Местные власти проводят проверку, пишет ТАСС.
Напомним, что украинский беспилотник ранее врезался в стену торгового объекта в Белгороде. В здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили четыре автомобиля.