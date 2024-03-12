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Published Сегодня, 10:46

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Updated Сегодня, 10:48

Автовокзал

Белгородцы сообщили об оцеплении здания автовокзала

12 марта 2024, 10:46
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Автовокзал
Фото публикует Telegram-канал «Белгород № 1». В чём причина оцепления здания, неизвестно. Очевидцы также сообщают, что автобусы не будут работать до отмены ракетной опасности.

В Сети сообщают об оцеплении автовокзала в Белгороде. В Telegram-канале «Бабское такси» пишут, что автобусы стоят, по территории ходит человек с рупором и говорит, что автобусы не поедут до отмены ракетной опасности.

Тем временем в Воронеже сообщили о якобы минировании железнодорожного вокзала. Местные власти проводят проверку, пишет ТАСС.

Напомним, что украинский беспилотник ранее врезался в стену торгового объекта в Белгороде. В здании выбило окна и посекло фасад. Также повреждения получили четыре автомобиля.

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#Город#Автовокзал#Новости Белгорода#Белгород#Алина Харина#Оцепление#Атаки на Белгородскую область 12 марта
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