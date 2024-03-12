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Published Сегодня, 10:33

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Updated Сегодня, 10:35

Последствия атаки

Украинский беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде, произошёл взрыв

12 марта 2024, 10:33
Фото: «Жесть Белгород»
Последствия атаки

В Белгороде БПЛА врезался в стену торгового объекта

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атакованном в Белгороде магазине. В стену здания врезался беспилотник, из-за чего повреждения получили автомобили и сам торговый объект. Мирные жители не пострадали.

Украинский беспилотник атаковал торговый объект в Белгороде. По информации главы региона, БПЛА врезался в стену магазина, из-за чего в здании выбило окна и посекло фасад. Кроме этого, повреждения получили четыре легковых автомобиля.

Из местных жителей никто не пострадал. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.

Напомним, что по всей территории Белгородской области примерно с семи часов утра действует ракетная опасность. В Белгороде и Белгородском районе сигнал об опасности включили ещё в пять часов утра.

Ранее губернатор сообщал, что в Белгороде из-за атаки с беспилотника пострадало коммерческое предприятие. Сотрудники Росгвардии сбили БПЛА.

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#Белгородская область#Беспилотник#Новости Белгорода#Взрыв#Белгород#Вячеслав Гладков#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#Александра Склярова
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