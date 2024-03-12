Украинский беспилотник врезался в стену магазина в Белгороде, произошёл взрыв

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Украинский беспилотник атаковал торговый объект в Белгороде. По информации главы региона, БПЛА врезался в стену магазина, из-за чего в здании выбило окна и посекло фасад. Кроме этого, повреждения получили четыре легковых автомобиля.
Из местных жителей никто не пострадал. В настоящий момент на месте работают оперативные службы.
Напомним, что по всей территории Белгородской области примерно с семи часов утра действует ракетная опасность. В Белгороде и Белгородском районе сигнал об опасности включили ещё в пять часов утра.
Ранее губернатор сообщал, что в Белгороде из-за атаки с беспилотника пострадало коммерческое предприятие. Сотрудники Росгвардии сбили БПЛА.