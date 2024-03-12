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Posted Сегодня, 09:24

Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Стрельба

Почему в Белгороде раздалась стрельба?

12 марта 2024, 09:24
Фото: Изображение Midjourney
Стрельба

ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие в Белгороде

Стрельбу жители Белгорода услышали около 11 часов утра. Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что произошло.

Сегодня, 12 марта, около 11 часов утра белгородцы услышали звуки стрельбы. В соцсетях появились соответствующие видео.

Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил, что стрельба была. По его информации, ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие, расположенное в Белгороде. Сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия.

Пострадавших среди мирных жителей, а также разрушений удалось избежать.

Напомним, что по всему региону с семи часов утра действует ракетная опасность.

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#Белгородская область#Стрельба#Росгвардия#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Стрелковое оружие#СВО#Атака ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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