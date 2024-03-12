Почему в Белгороде раздалась стрельба?

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
Сегодня, 12 марта, около 11 часов утра белгородцы услышали звуки стрельбы. В соцсетях появились соответствующие видео.
Глава региона Вячеслав Гладков подтвердил, что стрельба была. По его информации, ВСУ атаковали беспилотником коммерческое предприятие, расположенное в Белгороде. Сотрудники Росгвардии сбили беспилотник из стрелкового оружия.
Пострадавших среди мирных жителей, а также разрушений удалось избежать.
Напомним, что по всему региону с семи часов утра действует ракетная опасность.