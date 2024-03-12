RT: попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область пресекли

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Как сообщает издание, украинская диверсионная группа пыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. Попытку своевременно пресекли на подходах. Также отмечается, что параллельно на фоне неспокойной обстановки в Сети начали распространять вбросы и фейки.
Напомним, что ранее в Сети распространился поддельный документ, опубликованный якобы от имени губернатора. В липовом обращении объявили о прорыве украинских диверсантов через границу и движении их в сторону областного центра.
Информацию опроверг министр цифрового развития области. Он сообщил, что ряд электронных сервисов правительства подвергся атаке.