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RT: попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область пресекли

RT: попытку прорыва украинской ДРГ в Белгородскую область пресекли

12 марта 2024, 08:37
Фото: 1MI
Попытку захода своевременно пресекли на подходах, сообщает RT со ссылкой на источник. ДРГ пыталась зайти не только в Белгородскую, но и в Курскую область.

Как сообщает издание, украинская диверсионная группа пыталась прорваться в Курскую и Белгородскую области. Попытку своевременно пресекли на подходах. Также отмечается, что параллельно на фоне неспокойной обстановки в Сети начали распространять вбросы и фейки.

Напомним, что ранее в Сети распространился поддельный документ, опубликованный якобы от имени губернатора. В липовом обращении объявили о прорыве украинских диверсантов через границу и движении их в сторону областного центра.

Информацию опроверг министр цифрового развития области. Он сообщил, что ряд электронных сервисов правительства подвергся атаке.

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