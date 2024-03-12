Обстрел Грайворонского горокруга: разрушения и нарушение подачи электроэнергии

На данный момент сообщается, что обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Удары наносятся РСЗО «Вампир» и ТРК «Точка-У», миномётными и артиллерийским обстрелами. Пострадавших нет. Фиксируются разрушения. В Грайвороне — это повреждения 11 ИЖС и пять авто. Осколки частично задели фасад районного суда.

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В Головчино, Замостье, Гора-Подол разрушения коснулись по одному частному дому в каждом населённом пункте. Работа линии электропередачи также нарушена. Без электричества остались сёла Дунайка, Мощёное, Сподарюшино, Дорогощь и посёлок Горьковский.

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Получение информации продолжается. Экстренные и аварийные службы осуществят обход территории и приступят к устранению последствий, как только ситуация позволит.