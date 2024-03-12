Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Обстрел ВСУ

Обстрел Грайворонского горокруга: разрушения и нарушение подачи электроэнергии

12 марта 2024, 06:58
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Грайворонский городской округ находится под обстрелом ВСУ

Грайворонский горокруг находится под обстрелом ВСУ. В результате которого сбиты 8 реактивных снарядов и 1 ракета, есть разрушения в жилых домах, автомобилях и здании районного суда. Также повреждена линия электропередачи, что привело к отключению света в 5 населенных пунктах.
Сюжет
Обстрел

На данный момент сообщается, что обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Удары наносятся РСЗО «Вампир» и ТРК «Точка-У», миномётными и артиллерийским обстрелами. Пострадавших нет. Фиксируются разрушения. В Грайвороне — это повреждения 11 ИЖС и пять авто. Осколки частично задели фасад районного суда.

В Головчино, Замостье, Гора-Подол разрушения коснулись по одному частному дому в каждом населённом пункте. Работа линии электропередачи также нарушена. Без электричества остались сёла Дунайка, Мощёное, Сподарюшино, Дорогощь и посёлок Горьковский.

Получение информации продолжается. Экстренные и аварийные службы осуществят обход территории и приступят к устранению последствий, как только ситуация позволит.

Под обстрел ВСУ попало Шебекино, есть пострадавшая и разрушения
Узнать подробнее
Читайте также:
В Борисовском районе системой ПВО сбиты четыре беспилотника ВСУАтаке ВСУ подверглись ещё несколько населённых пунктов Белгородской областиВСУ атаковали белгородскую Новую Таволжанку с помощью дронов-камикадзе
#Белгородская область#Пострадавшие#Грайворон#Жители#Белгород#Обстрел#Повреждения#Татьяна Лукащева#ВСУ#Линия электропередачи#Грайворонский городской округ#Разрушения#Система ПВО#Аварийные службы#Оперативные службы#Министерство обороны РФ#Реактивные снаряды
Подпишитесь
Число раненных при обстреле Шебекино в Белгородской области увеличилось
Сегодня, 07:49
Массированная атака на Белгородскую область. Что известно к этому часу?
Сегодня, 07:25
Белгородцы пережидали ракетную опасность на улице у закрытых дверей поликлиники
Сегодня, 07:46
Белгородцам пришлось идти на работу пешком из-за продолжающейся ракетной опасности
Сегодня, 07:31
Белгородские власти объяснили появление «экстренного сообщения от губернатора»
Сегодня, 08:17
На фоне массированной атаки в Сети появился фейк о перекрытии дороги под Белгородом
Сегодня, 07:56