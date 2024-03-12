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Обстрел ВСУ

В Борисовском районе системой ПВО сбиты четыре беспилотника ВСУ

12 марта 2024, 05:48
Фото: 1MI
Обстрел ВСУ

Четыре беспилотника ВСУ сбили над Борисовским районом

В районе Борисовка наша система ПВО сбила 4 БПЛА самолетного типа, в результате чего были повреждены домовладения и инфраструктура, но по предварительным данным, пострадавших нет.

В Борисовском районе системой ПВО сбиты четыре беспилотника. Оперативные службы в настоящее время устанавливают информацию о возможных последствиях на земле. По оперативным данным, пострадавших нет, но имеются повреждения объектов.

В посёлке Борисовка повреждены окна в одном частном жилом доме, также дорожное покрытие на школьном стадионе повреждено. В селе Дубино в одном частном жилом доме выбило окна, фасад и забор также повреждены. Во втором ИЖС поврежден сарай.

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