В Борисовском районе системой ПВО сбиты четыре беспилотника ВСУ

Posted Сегодня, 05:48
Published Сегодня, 05:48
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Updated Сегодня, 05:56
В Борисовском районе системой ПВО сбиты четыре беспилотника. Оперативные службы в настоящее время устанавливают информацию о возможных последствиях на земле. По оперативным данным, пострадавших нет, но имеются повреждения объектов.
В посёлке Борисовка повреждены окна в одном частном жилом доме, также дорожное покрытие на школьном стадионе повреждено. В селе Дубино в одном частном жилом доме выбило окна, фасад и забор также повреждены. Во втором ИЖС поврежден сарай.