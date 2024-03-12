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Posted Сегодня, 08:13

Published Сегодня, 08:13

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Беспилотник

В Минобороны назвали причину громких звуков над Белгородской областью

12 марта 2024, 08:13
Фото: Изображение Midjourney
Беспилотник

В Минобороны сообщили об уничтожении ещё одного БПЛА над Белгородской областью

Украинский беспилотник сбили около 09:15 12 марта. Подробности публикует Минобороны РФ.

12 марта около 09:15 над Белгородской областью сбили ещё один украинский беспилотник. О последствиях на земле пока ничего не известно.

Напомним, что в это же время громкие звуки услышали жители Белгорода. В небе появились характерные следы.

Кроме того, сегодня над регионом были сбиты восемь снарядов РСЗО «Вампир» и одна ракета комплекса «Точка-У». Также сегодня под обстрелом оказался город Шебекино, ранены два человека, есть разрушения в частных домах, больнице, детском саду и техникуме. Помимо этого, повреждены два авто.

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