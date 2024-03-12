В Минобороны назвали причину громких звуков над Белгородской областью

Кроме того, сегодня над регионом были сбиты восемь снарядов РСЗО «Вампир» и одна ракета комплекса «Точка-У». Также сегодня под обстрелом оказался город Шебекино, ранены два человека, есть разрушения в частных домах, больнице, детском саду и техникуме. Помимо этого, повреждены два авто.